"Passei meus trinta anos cuidando dos outros": aos 40, esta atriz compartilha sua nova filosofia de vida.

A atriz americana Sasheer Zamata está encarando um novo capítulo de sua vida com serenidade. Em entrevista à revista People , durante a estreia do filme "Masters of the Universe", ela falou sobre as lições aprendidas aos trinta e poucos anos e a mentalidade que espera cultivar na próxima década.

Completar 40 anos é um marco remetido à serenidade.

Sasheer Zamata, que comemorou seu aniversário em 6 de maio, diz que está encarando esta nova década com serenidade. "Me sinto bem", confidenciou, acrescentando que não sabe como "deveria ser fazer 40 anos", mas se sente em paz consigo mesma. Para marcar a ocasião, escolheu uma viagem ao Japão, onde se hospedou em uma cabana aninhada na floresta, contemplando o rio todos os dias. Um descanso que ela descreve como "particularmente tranquilo e revigorante".

“Pensar em si mesmo”: uma nova prioridade

Ao ser questionada sobre suas intenções para os próximos anos, Sasheer Zamata compartilhou uma reflexão pessoal. Ela sente que passou grande parte dos seus trinta anos "administrando os assuntos de outras pessoas" e agora quer se concentrar em si mesma. "Este ano, estou pensando em mim", resumiu. Essa filosofia, centrada no autocuidado sem culpa, representa, segundo ela, "uma verdadeira mudança de mentalidade".

Projetos criativos para a próxima década

Esse desejo de reservar um tempo para si mesma também se manifesta em atividades criativas. Descrevendo-se como muito prática, Sasheer Zamata é apaixonada por jardinagem e arte floral. Ela confessa que quer "finalmente trabalhar com as flores secas" que coleciona, "aprender a fazer crochê e aprimorar seu espanhol", uma habilidade que considera "difícil". Todos esses pequenos projetos refletem o desejo de desacelerar e cultivar seus interesses.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Sasheer Zamata (@thesheertruth)

Uma agenda lotada no cinema.

Na área profissional, Sasheer Zamata estrela o novo filme "Masters of the Universe", onde interpreta Suzie, uma colega de Adam, também conhecido como He-Man, papel do ator e cantor britânico Nicholas Galitzine. O filme, com estreia prevista para 5 de junho, também conta com a atriz e produtora americana Camila Mendes, o ator e cantor americano Jared Leto, a atriz americana Alison Brie, o ator britânico-serra-leonês Idris Elba e a atriz e comediante americana Kristen Wiig.

Após alcançar a fama no programa de comédia americano "Saturday Night Live", do qual fez parte de 2014 a 2017, Sasheer Zamata embarcou em uma série de projetos, incluindo as séries "Home Economics" e "Agatha All Along".

Ao compartilhar suas reflexões sobre completar quarenta anos, Sasheer Zamata destaca uma abordagem pacífica e compassiva consigo mesma. Entre o reencontro pessoal, projetos criativos e uma agenda cinematográfica agitada, ela ilustra uma maneira serena de encarar um novo capítulo da vida — uma mensagem que ressoa muito além de sua própria experiência.