"Não combina com ela": o look de Rachel Zegler no tapete vermelho divide opiniões na internet.

Julia P.
@rachelzegler / Instagram

A atriz e cantora americana Rachel Zegler chamou a atenção no tapete vermelho do Las Culturistas Culture Awards 2026, realizado no United Theatre em Los Angeles. Para a cerimônia que celebra os principais eventos culturais, ela optou por um look gráfico em preto e branco. A escolha gerou reações diversas nas redes sociais.

Um visual marcante e uma transformação ao estilo da "velha Hollywood".

Rachel Zegler usou uma saia branca, peça central do look, combinada com um top de tricô preto. O top cropped, com suas alças largas e decote estruturado, adicionou um toque minimalista, enquanto a saia deu dimensão ao conjunto e o ar de tapete vermelho. Para o penteado, a atriz optou por uma elegância atemporal: cabelos castanhos lisos e brilhantes, com risca lateral e jogados sobre um ombro, em um estilo "velha Hollywood".

As opiniões estão divididas.

Nos comentários, alguns internautas elogiaram a elegância da combinação preto e branco e o requinte do penteado, considerando o resultado "chique e sofisticado". Outros, no entanto, acharam que esse estilo não combinou tão bem com Rachel Zegler, resumindo sua opinião com mensagens como "não combina com ela".

Lembremos que o gosto pela moda é subjetivo e que é inaceitável julgar ou menosprezar a aparência física de mulheres — ou de qualquer outra pessoa, aliás. Todos têm o direito de se vestir como quiserem, sem ter que suportar comentários inadequados sobre seus corpos ou aparência. A fama de Rachel Zegler não justifica críticas feitas por trás de uma tela.

Entre os fãs dessa estética minimalista e os internautas menos convencidos, o look de Rachel Zegler gerou reações contrastantes. Como sempre, as preferências de moda continuam sendo uma questão de gosto pessoal — sem que isso justifique comentários sobre a aparência ou o físico das pessoas envolvidas.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
"Passei meus trinta anos cuidando dos outros": aos 40, esta atriz compartilha sua nova filosofia de vida.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Passei meus trinta anos cuidando dos outros": aos 40, esta atriz compartilha sua nova filosofia de vida.

A atriz americana Sasheer Zamata está encarando um novo capítulo de sua vida com serenidade. Em entrevista à...

"Você está radiante": Natalie Portman compartilha um vislumbre de suas férias à beira-mar.

A atriz, produtora e diretora israelense-americana Natalie Portman compartilhou com seus seguidores um pouco de suas férias. Através...

Em um barco, a cantora Zara Larsson revive uma tendência de cabelo colorido.

A cantora sueca Zara Larsson confirma seu status de ícone de beleza. Em uma série de fotos compartilhadas...

Em Saint-Tropez, a modelo Bella Hadid está trazendo o crochê de volta à moda.

O crochê está se consolidando como uma das tendências de moda imperdíveis do verão de 2026. Em Saint-Tropez,...

Simone Ashley está radiante em um look de praia super estiloso.

No Instagram, a atriz britânica de ascendência indiana Simone Ashley compartilhou uma série de fotos ensolaradas com dois...

A atriz Rachel Sennott quebra o silêncio sobre as pressões relacionadas à acne.

No início de sua carreira cinematográfica, a atriz, comediante e roteirista americana Rachel Sennott enfrentou comentários brutais e...