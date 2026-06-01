"Não combina com ela": o look de Rachel Zegler no tapete vermelho divide opiniões na internet.

A atriz e cantora americana Rachel Zegler chamou a atenção no tapete vermelho do Las Culturistas Culture Awards 2026, realizado no United Theatre em Los Angeles. Para a cerimônia que celebra os principais eventos culturais, ela optou por um look gráfico em preto e branco. A escolha gerou reações diversas nas redes sociais.

Um visual marcante e uma transformação ao estilo da "velha Hollywood".

Rachel Zegler usou uma saia branca, peça central do look, combinada com um top de tricô preto. O top cropped, com suas alças largas e decote estruturado, adicionou um toque minimalista, enquanto a saia deu dimensão ao conjunto e o ar de tapete vermelho. Para o penteado, a atriz optou por uma elegância atemporal: cabelos castanhos lisos e brilhantes, com risca lateral e jogados sobre um ombro, em um estilo "velha Hollywood".

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As opiniões estão divididas.

Nos comentários, alguns internautas elogiaram a elegância da combinação preto e branco e o requinte do penteado, considerando o resultado "chique e sofisticado". Outros, no entanto, acharam que esse estilo não combinou tão bem com Rachel Zegler, resumindo sua opinião com mensagens como "não combina com ela".

Lembremos que o gosto pela moda é subjetivo e que é inaceitável julgar ou menosprezar a aparência física de mulheres — ou de qualquer outra pessoa, aliás. Todos têm o direito de se vestir como quiserem, sem ter que suportar comentários inadequados sobre seus corpos ou aparência. A fama de Rachel Zegler não justifica críticas feitas por trás de uma tela.

Entre os fãs dessa estética minimalista e os internautas menos convencidos, o look de Rachel Zegler gerou reações contrastantes. Como sempre, as preferências de moda continuam sendo uma questão de gosto pessoal — sem que isso justifique comentários sobre a aparência ou o físico das pessoas envolvidas.