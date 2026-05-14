"Eu me sinto linda": aos 60 anos, Brooke Shields quer mudar a forma como vemos o envelhecimento.

A atriz e modelo americana Brooke Shields nunca pareceu tão livre. No podcast da Netflix "I Changed My Mind with Dan Souza ", ela compartilhou uma revelação impactante: sente-se mais bonita e realizada agora do que na adolescência. Essa declaração faz parte de um movimento mais amplo: mudar a percepção da sociedade sobre as mulheres à medida que envelhecem.

Uma voz finalmente libertada após décadas de pressão.

Conhecida desde seus primeiros papéis em "Pretty Baby" e "A Lagoa Azul", Brooke Shields passou a vida sob o olhar atento da mídia. No entanto, é agora, no início desta nova década, que ela afirma ter encontrado seu verdadeiro valor. Em entrevista a Dan Souza, a atriz explica: "Isso vem da minha idade e de perceber que eu estava entrando em uma fase muito importante, mas que não me diziam que eu era tão valiosa quanto era quando meus ovários ainda funcionavam."

Ela acrescentou: "Para mim, é uma loucura. Me sinto mais bonita hoje do que na adolescência, e tenho muito mais a oferecer." Uma declaração poderosa que rompe com a narrativa predominante de que a juventude é o único período em que uma mulher tem valor.

Uma visão positiva e comprometida do envelhecimento.

Para Brooke Shields, envelhecer não é inevitável nem uma derrota. No podcast, ela questiona diretamente as indústrias que mantêm as mulheres maduras à margem: "Por que as mulheres não podem ser elas mesmas por completo? Por que isso é tão ameaçador para essas indústrias?"

Uma pergunta que resume perfeitamente a batalha que ela trava hoje. Longe de declarações antienvelhecimento, a atriz defende uma abordagem pacífica em relação à passagem do tempo. Ela afirma o direito das mulheres de continuarem a existir plenamente após os 40 anos, sem terem que se tornar "menores" ou "mais discretas".

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Uma voz que ressoa para além do podcast.

Se as revelações dela repercutiram entre os ouvintes, é também porque se encaixam em uma narrativa mais ampla. Brooke Shields transmite essa mensagem por meio de seus diversos projetos, recusando-se a confinar as chamadas mulheres maduras ao status de ícones do passado. Suas palavras ecoam um movimento fundamental: a recuperação da imagem e do valor das mulheres com mais de 40 anos, em uma sociedade que ainda é frequentemente obcecada pela juventude.

Ao afirmar que se sente "mais bonita do que na adolescência", Brooke Shields oferece uma perspectiva rara no cenário midiático: a de uma mulher que escolhe envelhecer com confiança, em vez de lutar contra o tempo.

Em resumo, Brooke Shields personifica uma nova perspectiva sobre o envelhecimento: nem nostálgica nem resignada, mas profundamente confiante. Ao declarar "Eu me sinto linda hoje", ela abre caminho para milhões de mulheres que se recusam a desaparecer depois dos 40. Essa é uma postura bem-vinda em um mundo onde a juventude continua sendo, erroneamente, o único critério valorizado.