Na praia, a modelo Gisele Bündchen compartilha um momento carinhoso com o marido.

Para celebrar o Dia dos Pais (domingo, 21 de junho), Gisele Bündchen ofereceu aos seus fãs um raro vislumbre da sua vida familiar. A supermodelo brasileira compartilhou uma série de fotos carinhosas no Instagram, tiradas na praia ao lado do marido, Joaquim Valente, e do filho pequeno, acompanhadas de uma mensagem emocionante.

Uma homenagem comovente ao seu marido.

Em sua publicação, Gisele Bündchen prestou uma homenagem emocionante ao marido, instrutor de Jiu-Jitsu brasileiro. "Obrigada por ser um exemplo a ser seguido e pelos valores que você personifica: amor, humildade, integridade, disciplina, bondade e constância. Você é um modelo incrível. Somos todos muito gratos e te amamos muito", escreveu ela. Gisele Bündchen também lembrou do próprio pai, agradecendo-lhe pelo "amor e apoio incondicionais".

Um momento de conexão na praia

As próprias fotos exalam ternura. Em uma delas, o casal posa na areia, com um arco-íris ao fundo, enquanto Gisele Bündchen segura seu bebê em um canguru azul. Querendo proteger a privacidade do filho, ela escondeu cuidadosamente o rosto dele. Outras imagens mostram Joaquim Valente, afetuoso e carinhoso, compartilhando momentos preciosos com a criança — que já está sendo apresentada, em miniatura, à paixão da família pelo jiu-jitsu.

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Uma família mista e unida

Ao longo desta série de fotos, Gisele Bündchen também destacou o vínculo entre seu marido e seus dois filhos mais velhos, Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, frutos de seu relacionamento com o ex-marido, Tom Brady. Em algumas fotos, a relação próxima entre Joaquim Valente e os adolescentes é evidente, um sinal de uma família unida e bem formada. É uma harmonia que Gisele Bündchen gosta de compartilhar discretamente de vez em quando. Afinal, embora seja uma das modelos mais famosas do mundo, ela agora cultiva uma vida mais tranquila, longe da agitação das passarelas.

Nesta publicação carinhosa, Gisele Bündchen celebra o amor e a família, longe dos holofotes. Entre homenagens sinceras e momentos de intimidade compartilhados, ela oferece um vislumbre da sua felicidade atual. Sem surpresas, isso certamente emocionará seus muitos fãs.