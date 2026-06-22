480.000 pérolas e 25.000 penas: o vestido de noiva de Dua Lipa esconde uma quantidade impressionante de trabalho.

A cantora e compositora britânica Dua Lipa finalmente revelou seu vestido de noiva. Algumas semanas após seu casamento com o ator britânico Callum Turner, ela compartilhou as primeiras imagens de uma espetacular criação da Chanel Haute Couture, cuja confecção levou vários anos.

Um casamento secreto na Sicília

Foi na Sicília, no sul da Itália, que Dua Lipa celebrou seu casamento com o ator britânico Callum Turner. Antes da cerimônia italiana, Dua Lipa e Callum Turner já haviam trocado votos oficialmente no final de maio, em uma cerimônia civil em um tribunal de Londres. A celebração siciliana, mais festiva e cercada por pessoas queridas, estendeu esses compromissos administrativos iniciais com um evento mais emocionante. Essa abordagem em etapas permitiu que o casal preservasse sua privacidade, ao mesmo tempo em que comemorava a ocasião com familiares e amigos.

Uma revelação muito aguardada no Instagram

Foi em sua conta do Instagram que Dua Lipa compartilhou as primeiras imagens oficiais da cerimônia italiana. A publicação, com a legenda simples "Sr. e Sra.", mostra a cantora de braços dados com seu agora marido em um cenário elegante e luminoso. Essa publicação oficial gerou imediatamente uma onda de reações nas redes sociais, principalmente por causa do vestido espetacular que Dua Lipa escolheu para usar naquele dia.

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Uma criação Chanel Haute Couture desenhada por Matthieu Blazy

O vestido usado por Dua Lipa na cerimônia siciliana é uma criação de Alta Costura da Chanel. Mais precisamente, é o primeiro vestido de noiva de Alta Costura desenhado por Matthieu Blazy, atual diretor artístico da maison francesa, para uma amiga da Chanel. Este é um evento particularmente simbólico tanto para a maison quanto para o estilista franco-belga, que se destacou por este projeto excepcionalmente ambicioso. O vestido exigiu vários anos de trabalho, em um processo criativo que se estendeu por mais tempo do que a maioria dos vestidos mais célebres da história recente da alta costura.

Uma silhueta de alças cruzadas nas costas

Em termos de corte, o vestido apresenta uma silhueta frente única com um decote nas costas particularmente marcante. O design é discreto nas linhas e espetacular no efeito, enfatizando o comprimento, o caimento do tecido e a delicadeza dos detalhes em vez de uma estrutura excessivamente elaborada. Essa elegância refinada permite que os bordados e aplicações sejam o foco principal, formando o verdadeiro coração da peça. Essa abordagem é típica da alta-costura contemporânea: privilegiar a pureza da silhueta para melhor exibir o requinte da ornamentação.

480.000 contas bordadas inteiramente à mão.

O primeiro detalhe deslumbrante deste vestido reside no seu trabalho com pérolas. A peça é adornada com 480.000 pérolas, bordadas inteiramente à mão pelo Atelier Montex, uma das prestigiadas casas de artesanato que trabalham exclusivamente para a Chanel. Esta quantidade fenomenal de pérolas, dispostas em camadas por toda a peça, confere ao vestido um brilho único sob a luz. Tal trabalho exige uma perícia rara e uma paciência extraordinária, ilustrando a natureza verdadeiramente artesanal da alta-costura. Esta abordagem está a léguas da produção em massa, destacando o que distingue este nível de criação do resto da indústria da moda.

25.000 penas assinadas por Lemarié

Outro feito técnico do vestido reside no seu trabalho com penas. Em toda a peça, incluindo a cauda, 25.000 penas delicadas foram aplicadas individualmente pela Lemarié, outro prestigiado ateliê que trabalha para a Chanel. Essa profusão de penas confere ao vestido um movimento e uma leveza característicos, transformando cada passo da noiva em um momento visualmente impactante. A Lemarié, fundada em 1880 e adquirida pela Chanel em 1996, é mundialmente reconhecida por sua expertise em trabalhos com penas. Essa rara habilidade é hoje preservada pelas casas de alta-costura que garantem sua transmissão.

1.155 horas de bordado na Lesage

A esta obra soma-se a contribuição da Maison Lesage, outro nome de referência no setor, que dedicou 1.155 horas de bordado à criação de joias em trompe-l'œil integradas diretamente no vestido. Esta abordagem leva a ornamentação ao extremo: criar joias que não são simplesmente colocadas sobre o vestido, mas sim bordadas diretamente no tecido. Esta inovação técnica ilustra a criatividade de Matthieu Blazy e sua equipe, transformando o vestido em uma verdadeira obra de arte têxtil. A enorme quantidade de horas e os gestos meticulosos envolvidos explicam por que a peça exigiu vários anos de trabalho.

Um véu de tule de seis metros

Além do vestido em si, Dua Lipa também usou um véu de tule particularmente espetacular. Com seis metros de comprimento, este véu também foi bordado à mão, com pérolas e penas que combinavam com a peça principal. Essa abordagem ampliou o vestido com mais um elemento de alta-costura, criando uma harmonia visual perfeita. Para os sapatos, Dua Lipa recorreu à grife Massaro, que confeccionou um par de scarpins de cetim branco sob medida para ela. Um look de alta-costura completo, personalizado até o menor detalhe, à altura da ocasião.

Vários looks incríveis para este fim de semana de casamento

O vestido Chanel não foi a única peça marcante usada por Dua Lipa durante o fim de semana do seu casamento. Para a cerimônia civil em Londres, no final de maio, ela optou por um conjunto retrô de saia e blazer branco da Schiaparelli, complementado por um chapéu de aba larga, inspirado diretamente no icônico vestido de noiva de Bianca Jagger.

Ao chegar à Sicília, ela também chamou a atenção com um longo vestido branco decotado nas costas e com saia de penas da Bottega Veneta — uma peça que, em retrospectiva, pareceu antecipar sutilmente o estilo de seu vestido principal. Por fim, após a cerimônia, a cantora foi vista com um vestido branco de renda da Chloé em um brunch pós-casamento.

Com suas 480.000 pérolas, 25.000 penas, 1.155 horas de bordado e vários anos de trabalho, o vestido de noiva Chanel Haute Couture de Dua Lipa já se consolidou como um dos vestidos de noiva mais icônicos da década. Ele demonstra que por trás de cada grande vestido de noiva existem centenas de mãos, milhares de horas de trabalho e toda uma história de artesanato a ser preservada.