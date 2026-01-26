Vestida com um conjunto de estampa de leopardo, a silhueta desta cantora está causando sensação.

A estrela tailandesa Lisa (do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink), atualmente em turnê com o show "Deadline" em Tóquio, compartilhou uma sequência explosiva de fotos no Instagram, onde seus looks, incluindo um body com recortes e uma estampa de leopardo, já acumularam mais de 2 milhões de curtidas.

Um body recortado com detalhes metálicos marcantes.

Nas fotos de sua postagem com a legenda "Penúltima parada aqui em Tóquio! Japan Blinks", Lisa usa um body preto com recortes e detalhes de spikes prateados entre os bojos e nos quadris. Ela combinou a peça com uma capa sem mangas da mesma cor e botas de cano alto com cadarço que alongam sua silhueta, criando um visual eletrizante com inspiração no rock.

O poder do leopardo: uma "silhueta animal" magnética

O grande destaque do desfile foi seu look com estampa de leopardo, que esculpiu sua figura e causou sensação entre os fãs. Essa estampa "selvagem" acentuou sua silhueta com um domínio perfeito do modelo justo ao corpo e reforçou sua reputação como a rainha indiscutível da moda streetwear do K-pop.

Tóquio como um cenário da moda

Este carrossel do Instagram captura a essência da turnê "Deadline" no Japão: Lisa alterna entre uma variedade de looks superestilosos, de um body metálico a uma estampa de leopardo ousada, demonstrando sua versatilidade estilística. Aos 28 anos, a garota de "Money" confirma seu status de ícone global, capaz de transformar cada aparição em um momento viral.

Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, não se limita a cantar: ela impõe uma estética que redefine os códigos do K-pop. Do seu body com tachas prateadas à sua silhueta escultural com estampa de leopardo, ela transforma Tóquio em sua passarela pessoal, provando que seu estilo é tão sensacional quanto sua música.