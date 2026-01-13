Search here...

Com seu visual praiano, Lara Raj ilumina as Maldivas.

Léa Michel
@lararajj/Instagram

Lara Raj, integrante do grupo americano KATSEYE, brilha nas Maldivas com uma série de looks que a transformam no ícone de férias perfeito.

Uma escapadela turquesa

Legenda da publicação: "Diversão ao sol". Lara Raj compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em águas turquesas, combinando com seu look azul. O cenário perfeito de cartão-postal (mar, céu limpo, luz dourada) destaca tanto seu bronzeado quanto sua vibe descontraída e relaxada. Em outras fotos, ela aparece relaxando ao sol, xícara de café na mão, ou curtindo um passeio de jet ski, como uma verdadeira heroína de férias tropicais.

Uma lição de estilo praiano

A cantora e dançarina americana exibe diversos looks, cada um com sua própria vibe: um conjunto xadrez vermelho e branco de estilo retrô, seguido por um top bandage dourado que ela complementa com colares dourados e um piercing no nariz. Essa alternância entre roupas coloridas, estampadas e metalizadas demonstra como ela brinca com os códigos da "moda praia" sem perder seu estilo característico do K-pop.

Uma artista adorada por seus fãs

Nos comentários, seus fãs elogiam: "Ela é tão linda", "Uma aura magnífica", "Você está radiante". Muitos elogiam tanto sua beleza quanto o fato de ela estar tirando um tempo para si mesma após um ano intenso com a KATSEYE. Essa proximidade, cultivada por suas postagens e stories no Instagram, reforça sua imagem de artista acessível que se exibe com orgulho e aproveita o momento presente.

Este ensaio fotográfico improvisado nas Maldivas confirma Lara Raj como o novo ícone de moda praia do K-pop. Em um cenário paradisíaco, ela cria uma narrativa visual onde férias rimam com confiança, alegria descomplicada e liberdade. Com certeza, as fotos vão alegrar os feeds dos seus fãs tanto quanto as praias das Maldivas.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Aos 58 anos, Pamela Anderson volta a exibir seu icônico cabelo loiro.
Aos 35 anos, Margot Robbie ousa usar um vestido com efeito "plástico".

