Aos 58 anos, Pamela Anderson volta a exibir seu icônico cabelo loiro.

Pamela Anderson começa 2026 voltando às suas raízes — literal e figurativamente. Depois de exibir cabelos acobreados por vários meses, o ícone canadense retornou ao seu lendário loiro, aquele que definiu uma era desde Baywatch. Ela prova mais uma vez que elegância e confiança são atemporais.

O grande retorno da icônica loira

No Instagram, Pamela Anderson revelou uma série de fotos em estilo Polaroid onde aparece radiante com seu novo cabelo platinado. Nessas fotos, ela brinca com suas expressões e realça tons de rosa pastel, exibindo o olhar único que a tornou famosa.

Seus fãs e entes queridos reagiram rapidamente: seu filho Brandon comentou carinhosamente "Mamãe voltou!" , enquanto muitos admiradores a aclamaram como "a mulher mais linda do mundo". A própria atriz acompanhou sua publicação com um simples "Olá de novo" — uma referência ao seu retorno ao visual característico.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Um novo ano, uma nova energia.

Esse retorno ao loiro coincide com um período de grande atividade em sua carreira. A atriz está atualmente filmando "Love Is Not the Answer", dirigido por Michael Cera. Para esse papel, ela adotou um penteado ruivo inspirado em ícones como Shirley MacLaine e Romy Schneider — prova de que ela continua se reinventando através da cor do cabelo, assim como faz nas telas.

Cuidando de cabelos loiros platinados

Após se tornar embaixadora da marca Biolage, Pamela Anderson compartilhou suas dicas para manter seus cabelos loiros radiantes. Ela mencionou especificamente o tônico leave-in diário Hydra Source, que considera ideal para hidratar e proteger cabelos descoloridos. "Toda hidratação é bem-vinda", brincou em um vídeo publicado no Instagram.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Ao retornar ao seu icônico cabelo loiro, Pamela Anderson nos lembra que a beleza é, antes de tudo, uma questão de atitude. Longe de ser uma simples transformação estética, esse retorno ao loiro platinado simboliza um renascimento pessoal e artístico. Sempre natural, radiante e livre, ela demonstra mais uma vez que o carisma não precisa de artifícios.