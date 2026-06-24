Com uma silhueta minimalista, a modelo Kaia Gerber revive uma tendência dos anos 90.

A modelo e atriz americana Kaia Gerber tem um senso de estilo nato. Ela revelou imagens de uma nova campanha de moda no Instagram, exibindo um look todo preto com uma estética minimalista. Esta série de fotos se inspira nos anos 90 e confirma o grande retorno da década.

Um visual minimalista todo preto.

Para esta campanha, Kaia Gerber optou por um look todo preto. Ela vestiu um body combinado com uma jaqueta bomber, complementado por meia-calça transparente, scarpins prateados e óculos de sol. Um toque de batom vermelho vibrante adicionou um toque de cor ao conjunto predominantemente escuro. Posando ao lado de um carro esportivo preto em uma pose cuidadosamente calculada, a modelo personificou perfeitamente a estética limpa e gráfica do ensaio.

Uma homenagem aos anos 90.

Para além das peças em si, esta campanha evoca toda uma estética. O visual totalmente preto, os tecidos discretos e a vibe de "top model fora das passarelas" remetem diretamente ao minimalismo dos anos 90. A fotografia granulada, com aspecto cinematográfico, reforça ainda mais essa sensação vintage. É uma forma de reviver uma década cuja influência continua a crescer na moda contemporânea.

Herdeira do estilo das supermodelos

Essa escolha não é por acaso. Como filha da lendária supermodelo americana Cindy Crawford, um ícone absoluto das passarelas dos anos 90, Kaia Gerber surge como a herdeira natural dessa elegância. Ao adotar o estilo minimalista que tornou famosas as modelos daquela época, Kaia Gerber presta uma homenagem sutil a essa era de ouro da moda, mantendo-a firmemente ancorada no presente.

Uma campanha elogiada pelos fãs.

Como era de se esperar, a publicação foi um sucesso entre os seguidores de Kaia Gerber. Muitos elogiaram a naturalidade e a confiança transmitidas nas fotos, bem como a coesão geral da campanha. Esse sucesso confirma o status de Kaia Gerber como uma das estrelas em ascensão de sua geração, na interseção entre moda e imagem.

Com este look minimalista todo preto, Kaia Gerber prova que uma silhueta simples e elegante pode ser suficiente para causar um impacto duradouro. Ao resgatar os códigos dos anos 90, ela entrega uma campanha que é ao mesmo tempo elegante e nostálgica. Uma prova de que essa década continua a inspirar a moda — e aqueles que a criam.

