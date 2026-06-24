Paris Hilton exibe um visual bem americano nas arquibancadas da Copa do Mundo.

Fiel ao seu estilo, Paris Hilton fez questão de marcar presença na Copa do Mundo da FIFA 2026™. Presente nas arquibancadas para apoiar a Seleção Americana, a empresária optou por um look 100% patriótico, que certamente não deixou os internautas indiferentes – a ponto de dividir opiniões nos comentários.

Um visual 100% americano

Para a ocasião, Paris Hilton adotou as cores nacionais, do vermelho ao branco e ao azul. Ela vestiu a camisa listrada em vermelho e branco da seleção americana, que combinou com calças jeans boca de sino adornadas com estrelas, luvas de couro azuis sem dedos e óculos de sol azuis de armação grossa. O look foi finalizado com seus longos cabelos loiros ondulados. Foi a maneira que Paris Hilton encontrou de mesclar seu estilo habitual com o espírito festivo e patriótico do evento.

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Reações mistas

As opiniões se dividiram nos comentários: enquanto alguns internautas elogiaram "uma roupa ousada, divertida e perfeitamente temática", outros acharam o visual "um pouco teatral". Alguns até questionaram seu "real interesse por futebol". Vale lembrar que a aparência ou o corpo de uma pessoa nunca devem ser usados para avaliar sua legitimidade em qualquer área.

Embora isso se aplique a todos, as mulheres ainda enfrentam estereótipos persistentes no mundo do futebol. Ser apaixonada, torcedora ou especialista no esporte não tem nada a ver com gênero: as mulheres podem curtir e acompanhar o futebol com o mesmo entusiasmo e conhecimento que os homens. É hora de deixar de lado os clichês de que elas estão lá apenas "para serem bonitas" ou que não entendem nada do jogo.

Entre patriotismo assertivo e estilo espetacular, Paris Hilton marcou presença na Copa do Mundo da FIFA 2026™. Além do estilo, ela estava lá para apoiar a seleção nacional e assistiu à partida de abertura entre Estados Unidos e Paraguai, disputada no estádio de Los Angeles, que os americanos venceram de forma convincente (4-1).