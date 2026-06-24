Paris Hilton exibe um visual bem americano nas arquibancadas da Copa do Mundo.

Julia P.
@parishilton / Instagram

Fiel ao seu estilo, Paris Hilton fez questão de marcar presença na Copa do Mundo da FIFA 2026™. Presente nas arquibancadas para apoiar a Seleção Americana, a empresária optou por um look 100% patriótico, que certamente não deixou os internautas indiferentes – a ponto de dividir opiniões nos comentários.

Um visual 100% americano

Para a ocasião, Paris Hilton adotou as cores nacionais, do vermelho ao branco e ao azul. Ela vestiu a camisa listrada em vermelho e branco da seleção americana, que combinou com calças jeans boca de sino adornadas com estrelas, luvas de couro azuis sem dedos e óculos de sol azuis de armação grossa. O look foi finalizado com seus longos cabelos loiros ondulados. Foi a maneira que Paris Hilton encontrou de mesclar seu estilo habitual com o espírito festivo e patriótico do evento.

Reações mistas

As opiniões se dividiram nos comentários: enquanto alguns internautas elogiaram "uma roupa ousada, divertida e perfeitamente temática", outros acharam o visual "um pouco teatral". Alguns até questionaram seu "real interesse por futebol". Vale lembrar que a aparência ou o corpo de uma pessoa nunca devem ser usados para avaliar sua legitimidade em qualquer área.

Embora isso se aplique a todos, as mulheres ainda enfrentam estereótipos persistentes no mundo do futebol. Ser apaixonada, torcedora ou especialista no esporte não tem nada a ver com gênero: as mulheres podem curtir e acompanhar o futebol com o mesmo entusiasmo e conhecimento que os homens. É hora de deixar de lado os clichês de que elas estão lá apenas "para serem bonitas" ou que não entendem nada do jogo.

Entre patriotismo assertivo e estilo espetacular, Paris Hilton marcou presença na Copa do Mundo da FIFA 2026™. Além do estilo, ela estava lá para apoiar a seleção nacional e assistiu à partida de abertura entre Estados Unidos e Paraguai, disputada no estádio de Los Angeles, que os americanos venceram de forma convincente (4-1).

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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