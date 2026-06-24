Nas arquibancadas da Copa do Mundo, Alexandra Daddario atrai todos os olhares.

Alexandra Daddario viveu um dia como uma verdadeira fã. A atriz americana, mais conhecida por seu papel na série "The White Lotus", assistiu a uma partida da Copa do Mundo da FIFA 2026™ vestindo a camisa da Inglaterra. No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos que encantaram seus seguidores, incluindo um momento divertido com David Beckham.

Um visual de torcedor 100% inglês.

Para a ocasião, Alexandra Daddario vestiu o look perfeito de torcedora. Ela usava a camisa branca da seleção inglesa, um boné azul-marinho com o brasão dos Três Leões e um cachecol combinando. Sorridente, posou de forma descontraída para a câmera, formando uma moldura com os dedos. Uma aparência fresca e alegre, irradiando o entusiasmo do dia de jogo.

Uma selfie amigável com David Beckham

O ponto alto da publicação: em uma das fotos, Alexandra Daddario, de forma descontraída, enquadrou David Beckham, sentado em um camarote logo acima dela, para incluí-lo em sua selfie. Longe de se esquivar, o ex-astro do futebol percebeu a cena, sorriu e fez um sinal de positivo. Uma troca espontânea e amigável que encantou os internautas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandra Daddario (@alexandradaddario)

No meio de uma partida da Copa do Mundo

Este dia coincidiu com o jogo entre Inglaterra e Gana, disputado em Boston e que terminou empatado em 0 a 0. Alexandra Daddario estava longe de ser a única celebridade presente: o rapper Stormzy, o cantor Marcus Mumford e o apresentador de televisão Jeremy Clarkson também marcaram presença. Prova, se é que era necessária, de que a Copa do Mundo atrai estrelas muito além dos gramados.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas. Nos comentários, os usuários elogiaram o sorriso radiante de Alexandra Daddario, sua energia contagiante e sua aparência de fã. Muitos também notaram, com divertimento, a interação dela com David Beckham.

Entre sua postura de fã e um momento de descontração com David Beckham, Alexandra Daddario proporcionou uma atuação radiante e encantadora na Copa do Mundo. Um dia repleto de alegria, que conquistou seus fãs e provou, mais uma vez, que a atmosfera nas arquibancadas é parte essencial do espetáculo.