A tenista Aryna Sabalenka brilha com mais de 200 quilates de diamantes.

Em Roland-Garros, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, não brilhou apenas com suas habilidades no tênis. Para sua partida de estreia, ela exibiu um conjunto de joias feito sob medida com mais de 200 quilates de pedras preciosas.

Mais de 200 quilates de pedras preciosas no pátio

Aryna Sabalenka causou sensação logo em sua estreia no torneio de Paris, em 26 de maio de 2026. A tetracampeã de Grand Slam entrou em quadra adornada com um conjunto de joias exclusivo, desenhado especialmente para a ocasião. O detalhe que gerou tanta repercussão: o conjunto totalizava mais de 200 quilates de pedras preciosas, combinando mais de 200 quilates de granadas vermelhas e 23 quilates de diamantes. Essa escolha não foi aleatória, já que as granadas carmesim foram selecionadas especialmente para homenagear as lendárias quadras de saibro de Roland-Garros.

Um look Nike e maquiagem minimalista.

Quanto ao seu look, Aryna Sabalenka optou por um vestido de tênis Nike semifluido em tons de vinho e preto, combinado com tênis Nike brancos e um relógio preto. Ela completou o visual com uma maquiagem discreta, porém luminosa, com destaque para o esmalte vermelho, e o cabelo loiro preso em um coque elegante — prático e estiloso ao mesmo tempo. Apesar das temperaturas acima de 30 graus Celsius, ela insistiu que "não sentia o peso das joias", explicando que era importante para ela "se sentir bonita para ter um melhor desempenho".

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Uma homenagem às quadras de saibro, cortesia da Material Good.

Este conjunto de joias é uma criação da Material Good, uma marca de joias e relógios de luxo com sede em Nova York, da qual Aryna Sabalenka é embaixadora. Ela já havia usado criações da marca no Aberto da Austrália e no Aberto dos Estados Unidos, mas este conjunto em particular foi desenhado especialmente para o torneio de Paris. Na quadra, Aryna Sabalenka optou por dois colares sobrepostos e um par de brincos. Estima-se que as peças individuais que ela usou valham mais de US$ 110.000 (aproximadamente € 85.000), enquanto o conjunto completo de três colares foi avaliado em cerca de US$ 148.000.

Joias que geram controvérsia

Além do apelo estético, essas joias certamente não passaram despercebidas, e com razão. Aryna Sabalenka as exibiu poucos dias depois de se consolidar como uma figura de destaque na campanha dos jogadores por melhores prêmios em dinheiro nos torneios. O contraste gerou reações: o valor das joias que ela usava na quadra excedia o prêmio em dinheiro que sua adversária recebeu pela derrota na primeira rodada. Questionada sobre essa aparente contradição, Aryna Sabalenka negou qualquer ligação entre seus acessórios e sua defesa dos direitos dos jogadores.

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Uma vitória - e um anel de um milhão de dólares

Aryna Sabalenka derrotou a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em dois sets, 6-4, 6-2, garantindo sua vaga na segunda rodada. A paixão da campeã por pedras preciosas não é novidade. Nos últimos meses, ela também foi vista exibindo seu impressionante anel de noivado: seu parceiro, Georgios Frangulis, a pediu em casamento em março com um diamante oval de 12 quilates rodeado por esmeraldas — sua pedra favorita —, uma joia avaliada em cerca de um milhão de dólares.

Entre joias avaliadas em mais de 200 quilates, uma homenagem às quadras de saibro e um anel de noivado "extraordinário", Aryna Sabalenka confirmou que pretende brilhar tanto pelo seu estilo quanto pelo seu jogo.