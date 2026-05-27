Com um visual inusitado, esta tenista está causando alvoroço.

Um glamoroso vestido preto, um deslumbrante conjunto dourado: Naomi Osaka transformou sua entrada na quadra Suzanne-Lenglen em um desfile de moda. Em Roland-Garros, seu visual gerou tanta ovação quanto críticas.

Uma entrada triunfal em um vestido de gala preto na quadra.

Antes de sua partida de estreia contra a alemã Laura Siegemund, Naomi Osaka fez uma entrada impactante na quadra Suzanne-Lenglen. A tenista japonesa apareceu envolta em um longo vestido preto, digno de um tapete vermelho, desenhado pelo estilista suíço Kevin Germanier. Já na quadra de saibro parisiense, a tetracampeã de Grand Slam tirou o vestido para revelar seu traje de jogo: um conjunto dourado brilhante.

Um vídeo viral e uma ovação de pé.

Em pouco mais de uma hora, o vídeo publicado pelas redes sociais oficiais do torneio já havia ultrapassado 140 mil visualizações e recebido cerca de 2 mil curtidas. Naomi Osaka, que já é conhecida por causar impacto em torneios do Grand Slam, parece ter abraçado completamente seu status de ícone fashion, que agora se estende muito além do mundo dos esportes. Com um toque de humor, ela confessou que, ao experimentar o vestido, se sentiu como "a Torre Eiffel piscando à meia-noite", chegando a se preocupar com a possibilidade do reflexo do sol incomodar o árbitro.

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Essas opções não são unanimemente populares.

Embora muitos elogiem sua "criatividade", essas performances encenadas não convencem a todos. Assim como em aparições anteriores, alguns observadores as veem como "um desejo de gerar repercussão", e o debate sobre o tratamento dado às estrelas nesse circuito ressurgiu mais uma vez.

Esta não é a primeira vez que Naomi Osaka causa polêmica. Em janeiro passado, no Aberto da Austrália, ela apareceu na Rod Laver Arena usando um vestido plissado sobre calças brancas largas, complementado por um enorme chapéu com véu e um guarda-sol, resultado de uma colaboração com o designer de Hong Kong Robert Wun. Novamente, alguns fãs de tênis denunciaram a escolha como "uma jogada de marketing".

É importante lembrar que os corpos das atletas, assim como os de qualquer pessoa, não devem ser objeto de debate ou julgamento. As escolhas de vestuário de Naomi Osaka são, antes de tudo, uma forma de expressão pessoal. O fato de poderem parecer surpreendentes em um contexto como Roland-Garros se deve principalmente às normas estabelecidas do tênis, e não a qualquer desejo de "provocar", ser extravagante ou "causar alvoroço". Em última análise, essas roupas não têm impacto algum em seu desempenho atlético e simplesmente ilustram uma maneira diferente de interagir com a quadra.

Naomi Osaka está pronta para entrar em quadra.

A ex-número um do mundo, atualmente na 16ª posição do ranking, Naomi Osaka confirmou sua boa forma nas quadras, derrotando Laura Siegemund em sets diretos (6-3, 7-6) em sua estreia no torneio de Paris. Essa vitória chega em um momento crucial para a tetracampeã de Grand Slam, que costuma ter dificuldades no saibro parisiense. Ela deve silenciar, pelo menos por um tempo, as críticas direcionadas às suas entradas anteriores, muitas vezes teatrais demais.

Entre seu vestido glamoroso, seu look dourado e os debates acalorados, Naomi Osaka mais uma vez fez uma entrada triunfal para a mídia em Roland-Garros. E embora suas escolhas continuem a dividir opiniões, elas confirmam uma coisa: dentro e fora das quadras, ela não deixa ninguém indiferente.