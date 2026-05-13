Irina Shayk simplifica seu look para o Met Gala com um detalhe inesperado.

No Met Gala de 2026, Irina Shayk usou uma criação composta inteiramente de relógios e joias — 200 horas de trabalho artesanal. Para a festa pós-evento, ela optou pelo oposto: uma simples camisa branca oversized. E, no entanto, o resultado foi igualmente inesperado.

Da alfaiataria sob medida à camisa branca.

Após as festividades do Met Gala de 2026, Irina Shayk reapareceu nas ruas de Nova York com um look radicalmente diferente do seu vestido de gala. Ela optou por usar uma camisa branca oversized como um microvestido — as mangas volumosas e a gola estruturada equilibravam a silhueta, criando um efeito descontraído. É uma maneira característica dela reinventar o look pós-gala, já que ela é conhecida por nos surpreender nesses momentos de transição.

O cinto de couro, o detalhe que faz toda a diferença.

Era um cinto fino de couro preto com tiras pendentes que acentuava a cintura acima da camisa, transformando este item básico do vestuário masculino em uma peça estruturada com personalidade própria. Este único acessório foi suficiente para dar uma definição precisa a um look que, de outra forma, seria simples. Para Irina Shayk, esse tipo de detalhe nunca é acidental.

As botas pretas volumosas que iam até a coxa.

O elemento que realmente chamou a atenção estava em outro lugar: um par de botas pretas de couro que iam até a coxa, bem acima do joelho, com volume exagerado e caimento fluido. Sua silhueta dramática contrastava diretamente com a leveza da camisa branca usada por cima — um equilíbrio entre o comum e o excepcional que está no cerne da estética que ela cultiva.

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Uma pequena bolsa Alexander Wang como ligação ao Met

Para completar o conjunto, Irina Shayk carregava uma pequena bolsa Alexander Wang — uma referência sutil à colaboração que resultou em seu look para o Met Gala. Um colar prateado combinando com os detalhes metálicos do cinto finalizou o visual — minimalista e harmonioso, sem jamais competir com a camisa e as botas.

Sua regra de ouro para o pós-gala

Irina Shayk tem uma maneira muito pessoal de curtir as festas pós-Met Gala: ela sistematicamente abandona a formalidade da noite em busca de algo mais pessoal. Ela explicou sua filosofia à revista People em um Met Gala anterior: "Preciso poder me movimentar, me sentir eu mesma e me divertir com as roupas". Este conjunto de camisa branca e minivestido, com cinto e botas, era exatamente isso.

Uma camisa branca oversized, um cinto de couro e botas de cano alto robustas – Irina Shayk provou mais uma vez que a after-party pode ser tão impactante quanto o tapete vermelho. Não com mais, mas com menos – e em uma posição melhor.