A torcedora brasileira Adriana Lima chama a atenção nas arquibancadas.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Orgulhosa de suas raízes, a modelo brasileira Adriana Lima fez questão de apoiar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ela foi ao estádio torcer pela Seleção e seu look de torcedora não passou despercebido nas arquibancadas.

Um visual de fã atualizado e elegante

Para a ocasião, Adriana Lima optou por um look simples. Ela vestiu a icônica camisa amarela da seleção brasileira, que combinou inteligentemente com uma jaqueta jeans e calça jeans, criando um visual "total jeans" super estiloso. Uma maneira inteligente de transformar um look clássico de torcedora em um visual realmente fashion, provando que é possível apoiar seu time com estilo.

Cabelo penteado para trás, um detalhe característico.

Para o penteado, Adriana Lima optou por cabelos lisos e impecáveis. Esse detalhe, que se tornou uma grande tendência nas últimas temporadas, adiciona um toque sofisticado e moderno ao visual, contrastando com o ar descontraído da blusa de malha e do jeans. Combinado com uma maquiagem natural, o look confere a ela uma elegância refinada, fiel à sua imagem de modelo.

Um apoiador apaixonado

Além do seu estilo, foi o entusiasmo de Adriana Lima que realmente cativou a todos. Visivelmente emocionada, ela compartilhou sua alegria, chamando-a de "oportunidade única". Natural do Brasil, ela nunca escondeu seu apego ao país, que representa com orgulho internacionalmente. Sua presença nas arquibancadas, apoiando a Seleção durante esta competição realizada nos Estados Unidos, ilustra perfeitamente esse orgulho nacional.

Uma modelo com renome internacional

Descoberta há mais de vinte anos, Adriana Lima se consolidou como uma das modelos mais famosas de sua geração. Presença constante nas passarelas e em campanhas internacionais, ela é uma embaixadora nata da elegância brasileira, mesmo nas arquibancadas de um estádio.

Com esse look digno de fãs, Adriana Lima prova que elegância e paixão pelo futebol podem andar juntas. Entre a camisa da seleção, o jeans e o penteado impecável, ela conseguiu atrair olhares enquanto demonstrava seu apoio ao Brasil. Uma aparição que, como era de se esperar, não passou despercebida.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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