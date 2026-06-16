A torcedora brasileira Adriana Lima chama a atenção nas arquibancadas.

Orgulhosa de suas raízes, a modelo brasileira Adriana Lima fez questão de apoiar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ela foi ao estádio torcer pela Seleção e seu look de torcedora não passou despercebido nas arquibancadas.
Um visual de fã atualizado e elegante
Para a ocasião, Adriana Lima optou por um look simples. Ela vestiu a icônica camisa amarela da seleção brasileira, que combinou inteligentemente com uma jaqueta jeans e calça jeans, criando um visual "total jeans" super estiloso. Uma maneira inteligente de transformar um look clássico de torcedora em um visual realmente fashion, provando que é possível apoiar seu time com estilo.
Cabelo penteado para trás, um detalhe característico.
Para o penteado, Adriana Lima optou por cabelos lisos e impecáveis. Esse detalhe, que se tornou uma grande tendência nas últimas temporadas, adiciona um toque sofisticado e moderno ao visual, contrastando com o ar descontraído da blusa de malha e do jeans. Combinado com uma maquiagem natural, o look confere a ela uma elegância refinada, fiel à sua imagem de modelo.
Um apoiador apaixonado
Além do seu estilo, foi o entusiasmo de Adriana Lima que realmente cativou a todos. Visivelmente emocionada, ela compartilhou sua alegria, chamando-a de "oportunidade única". Natural do Brasil, ela nunca escondeu seu apego ao país, que representa com orgulho internacionalmente. Sua presença nas arquibancadas, apoiando a Seleção durante esta competição realizada nos Estados Unidos, ilustra perfeitamente esse orgulho nacional.
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Uma modelo com renome internacional
Descoberta há mais de vinte anos, Adriana Lima se consolidou como uma das modelos mais famosas de sua geração. Presença constante nas passarelas e em campanhas internacionais, ela é uma embaixadora nata da elegância brasileira, mesmo nas arquibancadas de um estádio.
Com esse look digno de fãs, Adriana Lima prova que elegância e paixão pelo futebol podem andar juntas. Entre a camisa da seleção, o jeans e o penteado impecável, ela conseguiu atrair olhares enquanto demonstrava seu apoio ao Brasil. Uma aparição que, como era de se esperar, não passou despercebida.