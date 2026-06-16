Shakira revela por que a Copa do Mundo mudou sua vida muito além da música.

Para Shakira, a Copa do Mundo é muito mais do que apenas um palco. Em entrevista à revistaPeople , a cantora e compositora colombiana revelou o quanto esse evento moldou sua vida — e não apenas musicalmente. Ela falou de uma conexão com o futebol que considera "inquebrável".

Uma história que começa com música.

O envolvimento de Shakira com a Copa do Mundo da FIFA remonta a 2006, quando ela cantou "Hips Don't Lie" ao lado do cantor e rapper haitiano Wyclef Jean. Foi em 2010, com "Waka Waka (This Time for Africa)", que ela realmente deixou sua marca na história da competição. Ela retornou em 2014 com "La La La (Brazil 2014)", consolidando seu status como uma artista icônica do torneio. A cada edição, Shakira empresta seu nome a uma canção que se torna um clássico.

Um encontro que mudou tudo

O impacto da Copa do Mundo da FIFA na vida dela vai muito além da música. Foi durante a edição de 2010 que Shakira conheceu o pai de seus filhos, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, que estava competindo na época. Desse relacionamento nasceram seus dois filhos, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11. A cantora os chama carinhosamente de seus "filhos Waka". "Acho que eles nasceram por causa daquela música", confessa, acrescentando que eles representam "a coisa mais linda que já me aconteceu".

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Um laço que ela descreve como "destino".

Quando perguntada sobre o que a faz voltar à Copa do Mundo da FIFA repetidas vezes, Shakira respondeu com uma única palavra: "Destino". Para ela, cada edição tem algo de "mágico". Ela se lembra até de 2014, quando, grávida de Sasha, foi "desmascarada" por seus fãs, que conseguiram adivinhar sua gravidez no telão. Todas essas lembranças reforçam ainda mais seu apego ao evento.

Um papel central na Copa do Mundo de 2026

Shakira volta a ocupar uma posição de destaque este ano. Ela já se apresentou ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy na partida de abertura, cantando "Dai Dai", a música oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2026™. Ela também fará história ao participar do primeiro show do intervalo de uma Copa do Mundo da FIFA, durante a final em julho, ao lado de Madonna e da boy band sul-coreana BTS.

Entre sucessos mundiais, um encontro decisivo e o nascimento de seus filhos, Shakira mantém uma conexão extraordinária com a Copa do Mundo da FIFA. Mais do que um palco, o evento realmente mudou o rumo de sua vida. É uma história de amor com o futebol que a cantora certamente não esquecerá tão cedo.