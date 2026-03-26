"Não me sinto bonita": Drew Barrymore fala sobre as mudanças associadas à perimenopausa.

A atriz, produtora, autora, diretora, apresentadora de televisão e empresária americana Drew Barrymore compartilhou recentemente um momento sincero sobre a perimenopausa, uma fase natural que precede a menopausa, frequentemente marcada por mudanças hormonais significativas. Durante um episódio de seu talk show , ela explicou que está passando por "um período de turbulência física e emocional".

Um relato sincero de um período que ainda é raramente discutido.

Drew Barrymore admite ter experimentado oscilações de humor e desconforto físico relacionados a essa transição hormonal. Ela afirma : "Não me sinto bonita, meus hormônios estão me pregando peças, nada faz sentido, estou irritada, com a barriga inchada e emocionalmente instável", mencionando em particular uma sensação de inchaço e desorientação diante dessas mudanças.

A perimenopausa é a fase durante a qual o corpo inicia gradualmente a transição para a menopausa, marcando o fim do ciclo reprodutivo. Este período pode ser acompanhado por diversos sintomas, como flutuações hormonais, aumento da fadiga ou alterações emocionais.

Uma declaração que ajuda a iniciar a discussão.

Drew Barrymore sempre abordou esses temas com transparência, na esperança de incentivar uma discussão mais aberta sobre a saúde da mulher. Ela explica que compartilhar suas experiências ajuda a normalizar esses assuntos, muitas vezes negligenciados e raramente discutidos.

Ela destaca que essas mudanças podem ser surpreendentes, especialmente quando o ciclo menstrual se altera inesperadamente após vários meses de ausência. Essas mudanças fazem parte dos processos naturais do corpo, mesmo que às vezes possam ser perturbadoras. Ao falar abertamente sobre suas experiências, Drew Barrymore ajuda a dar visibilidade a realidades que ainda são pouco representadas na mídia.

Melhor compreensão das transformações corporais

A declaração pública de Drew Barrymore reflete um desejo crescente de aumentar a conscientização sobre os desafios da perimenopausa. Um número cada vez maior de figuras públicas está compartilhando suas experiências para promover uma melhor compreensão dessa fase da vida.

Ao expressar seus sentimentos em palavras, Drew Barrymore contribui para uma discussão mais ampla sobre bem-estar e aceitação das mudanças relacionadas à idade. Sua história nos lembra que essas transformações afetam muitas mulheres e que é essencial poder falar sobre elas livremente, sem tabus ou julgamentos.