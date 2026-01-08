Ela queria se maquiar no escuro e seu rosto se transformou: esta atriz conta sua história.

Ao retornar ao programa "LIVE with Kelly & Mark" em 5 de janeiro de 2026, Kelly Ripa divertiu a plateia ao explicar por que sua pele estava tão bronzeada: um erro de maquiagem. A atriz e apresentadora americana contou como acabou com contorno por todo o rosto devido à iluminação insuficiente.

Um despertar interrompido do modo férias

“Esta manhã, acordei completamente desorientada depois das férias”, confidenciou ela ao vivo. No escuro, sem acender as luzes ( “Odeio iluminar o quarto quando estou me arrumando” ), Kelly pegou seu bastão de base… que na verdade era seu bastão de contorno! “Algo estava errado, mas continuei aplicando. Várias e várias vezes!”

Mark a tranquilizou: "Você continua linda."

O marido dela, Mark Consuelos, interveio para tranquilizá-la: "Você está ótima". Kelly insistiu: "Todo mundo fica dizendo: 'Nossa, você está bronzeada!' Não, não, é só contorno no rosto todo!". A apresentadora, acostumada aos holofotes, explicou que o contorno estava muito escuro para ser usado como base em sua pele clara.

A técnica de contorno esculpe o rosto criando sombras (testa, maçãs do rosto, linha do maxilar), enquanto a base uniformiza a tez em todo o rosto. Kelly misturou as duas técnicas, criando esse efeito "improvável" de pele beijada pelo sol, que divertiu toda a equipe no set.

Kelly falou sobre seu problema com a maquiagem ao vivo na TV! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Luv (@cherrymagazinee) 7 de janeiro de 2026

Não é a primeira vez que ela comete uma gafe ao vivo.

Esta não é a primeira vez que a atriz e apresentadora americana Kelly Ripa passa por um contratempo ao vivo na televisão. No dia 9 de dezembro, as câmeras flagraram a apresentadora ainda seminu: "Dez segundos atrás, eu estava completamente nua! Agora estou seminu, e está faltando um cinto!" Sempre com humor e autodepreciação.

Esses momentos espontâneos acabam por destacar o charme de Kelly: uma apresentadora acessível que abraça suas pequenas peculiaridades. Mãe de três filhos e estrela da televisão há 25 anos, ela prova que é possível ser profissional sem ser perfeita. Seu segredo? Humor contagiante e autenticidade desarmante.