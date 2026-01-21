Search here...

Com seu visual "atípico", essa skatista está redefinindo os códigos da moda esportiva.

Léa Michel
A patinadora artística americana Alysa Liu, medalhista de prata no Campeonato Americano de 2026, está cativando o público muito além do gelo graças ao seu penteado. Aos 20 anos, essa integrante da equipe olímpica para os Jogos de Milão-Cortina 2026 exibe mechas descoloridas em seus cabelos castanhos, um estilo "atípico" que conquistou as redes sociais e está redefinindo os códigos da moda esportiva.

Anéis que contam uma história

Em entrevista à NBC New York , Alysa Liu revelou o significado por trás de seu penteado, cultivado pacientemente desde o final de 2023. "Acrescento uma mecha todo ano, no final de dezembro. Esta vai durar um ano antes da próxima", explicou. Três anéis claros adornam sua cabeça, símbolos de um ritual anual que marca a passagem do tempo. Ela queria tons mais claros do que o habitual — bem diferente do seu ruivo típico —, mas sua base castanha muito escura resistiu, exigindo produtos profissionais e duas visitas ao salão.

Uma homenagem sincera à sua cabeleireira.

Alysa Liu fez questão de agradecer a Kelsey, sua estilista de St. Louis , que conheceu no Campeonato de 2026. "Ela tonalizou perfeitamente, meu cabelo está saudável e ficou exatamente como eu queria", enfatizou a campeã. Kelsey compartilhou o processo no Instagram, elogiando a patinadora como "humilde, engraçada e inspiradora". Essa dupla criativa resultou em uma "auréola" luminosa, perfeita para suas rotações no gelo.

Um campeão que ousa tudo

Após seu retorno triunfal em 2024 – coroado com um título mundial em 2025, o primeiro para uma americana em 19 anos – Alysa Liu se consolidou como a favorita ao ouro olímpico. Seu penteado, bem diferente dos padrões elegantes da patinação artística, cativou os fãs que adoram essa liberdade estilística. No Instagram e no TikTok, as reações são inúmeras: "um estilo que combina performance e personalidade", provando que a atleta se destaca tanto na criatividade quanto nos saltos triplos.

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos de 2026 (6 a 22 de fevereiro de 2026), Alysa Liu personifica uma nova geração: técnica impecável e um visual ousado e nada convencional. Seus anéis descoloridos são mais do que um mero detalhe estético; eles celebram o crescimento pessoal e inspiram jovens atletas a abraçarem a originalidade.

