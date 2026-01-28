Search here...

Aos 51 anos, Penélope Cruz surpreende com um corte de cabelo curto.

Léa Michel
@penelopecruzgr/Instagram

A atriz, modelo e estilista espanhola Penélope Cruz causou sensação recentemente no desfile da coleção de Alta Costura Primavera/Verão 2026 da Chanel, realizado durante a Semana de Moda de Paris (de 20 a 25 de janeiro).

Um visual tipicamente parisiense

Conhecida por seus longos cachos retrô que remetem a Hollywood, Penélope Cruz surpreendeu a todos com um corte de cabelo curto: um "lob despenteado", um bob suave e ondulado que chega até os ombros. Embaixadora oficial da Chanel desde 2018, Penélope Cruz não poderia ter escolhido momento melhor para exibir esse novo visual.

Seu novo corte de cabelo chanel, levemente despenteado e com franja lateral, evoca o charme descomplicado das mulheres parisienses. Para completar o look, a atriz usou um vestido preto de tricô aberto da Chanel, combinado com um cardigã da mesma cor, deixado ligeiramente aberto. Seu estilo foi realçado por detalhes refinados em esmeralda e diamantes, brincos gráficos e acessórios pretos discretos: uma mini clutch e scarpins de bico quadrado.

Um ícone leal

Esta não é a primeira vez que a estrela de "Volver" deslumbra no tapete vermelho graças à grife francesa. No ano passado, Penélope Cruz cativou o Oscar com um vestido branco angelical inspirado em um modelo Chanel de 1992. Seja revisitando o tailleur de tweed ou reinventando os clássicos, Penélope Cruz personifica perfeitamente a elegância atemporal da Chanel.

Em entrevista à ELLE americana , ela explicou que não tem mais medo de perguntas sobre sua idade: "É um marco lindo, um momento de celebração e gratidão". Com esse novo corte de cabelo mais curto, Penélope mostra que, em qualquer idade, a mudança pode ser uma forma de liberdade.

Em resumo, combinando maturidade e modernidade, Penélope Cruz fez um retorno notável ao mundo da moda. Ao adotar um corte bob suave e fluido, ela oferece uma bela lição de confiança e estilo: às vezes, um simples corte de tesoura é tudo o que é preciso para reinventar completamente um visual.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Engordei": Miss França fala sobre a pressão constante sobre seu corpo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Engordei": Miss França fala sobre a pressão constante sobre seu corpo.

Angélique Angarni-Filopon, eleita Miss França 2025, falou abertamente sobre sua relação complexa com o próprio corpo após um...

Aos 47 anos, Laetitia Casta eleva um vestido com um acessório de moda inesperado.

Laetitia Casta cativou a todos recentemente no primeiro desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 de Jonathan Anderson para...

"Incrivelmente elegante": esta modelo americana causa uma impressão marcante em um vestido de alta costura.

Karlie Kloss brilhou recentemente na Semana de Alta Costura de Paris com um vestido Dior que provou que...

"Ela poderia ser modelo": aos 31 anos, esta atriz está redefinindo o conceito de "elegância coreana".

Bae Suzy (nome verdadeiro Bae Su-ji), um ícone sul-coreano adorado, continua a fascinar com sua aura única e...

"Magnífico": Esta estrela impressiona internautas na praia

A rapper americana Coi Leray, com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma indicação ao BET...

Em Paris, Demi Moore causa sensação com um macacão escultural.

A Semana de Moda de Alta Costura de Paris mais uma vez fez jus à sua promessa de...

© 2025 The Body Optimist