Aos 51 anos, Penélope Cruz surpreende com um corte de cabelo curto.

A atriz, modelo e estilista espanhola Penélope Cruz causou sensação recentemente no desfile da coleção de Alta Costura Primavera/Verão 2026 da Chanel, realizado durante a Semana de Moda de Paris (de 20 a 25 de janeiro).

Um visual tipicamente parisiense

Conhecida por seus longos cachos retrô que remetem a Hollywood, Penélope Cruz surpreendeu a todos com um corte de cabelo curto: um "lob despenteado", um bob suave e ondulado que chega até os ombros. Embaixadora oficial da Chanel desde 2018, Penélope Cruz não poderia ter escolhido momento melhor para exibir esse novo visual.

Seu novo corte de cabelo chanel, levemente despenteado e com franja lateral, evoca o charme descomplicado das mulheres parisienses. Para completar o look, a atriz usou um vestido preto de tricô aberto da Chanel, combinado com um cardigã da mesma cor, deixado ligeiramente aberto. Seu estilo foi realçado por detalhes refinados em esmeralda e diamantes, brincos gráficos e acessórios pretos discretos: uma mini clutch e scarpins de bico quadrado.

Um ícone leal

Esta não é a primeira vez que a estrela de "Volver" deslumbra no tapete vermelho graças à grife francesa. No ano passado, Penélope Cruz cativou o Oscar com um vestido branco angelical inspirado em um modelo Chanel de 1992. Seja revisitando o tailleur de tweed ou reinventando os clássicos, Penélope Cruz personifica perfeitamente a elegância atemporal da Chanel.

Em entrevista à ELLE americana , ela explicou que não tem mais medo de perguntas sobre sua idade: "É um marco lindo, um momento de celebração e gratidão". Com esse novo corte de cabelo mais curto, Penélope mostra que, em qualquer idade, a mudança pode ser uma forma de liberdade.

Em resumo, combinando maturidade e modernidade, Penélope Cruz fez um retorno notável ao mundo da moda. Ao adotar um corte bob suave e fluido, ela oferece uma bela lição de confiança e estilo: às vezes, um simples corte de tesoura é tudo o que é preciso para reinventar completamente um visual.