Angelina Jolie está se preparando para deixar os Estados Unidos e ir para a Europa, e explica os motivos.

Angelina Jolie está se preparando para deixar os Estados Unidos e se estabelecer na Europa, motivada por "um profundo desejo de mudança de ritmo, liberdade e consonância com seus valores pessoais e familiares". O ano de 2026, quando seus gêmeos atingirem a maioridade, surge como um momento crucial neste novo capítulo, que a atriz, diretora, roteirista, produtora e embaixadora da boa vontade cambojana-americana encara com genuína serenidade.

Um desejo cuidadosamente ponderado de partir.

Segundo relatos, Angelina Jolie está determinada a deixar Los Angeles e até mesmo os Estados Unidos, um plano que ela acalenta há muito tempo. De acordo com veículos de notícias de celebridades americanos, ela está colocando à venda sua grande propriedade em Los Feliz, adquirida em 2017 e avaliada em cerca de US$ 25 milhões. A atriz nunca escondeu o fato de que não desejava morar em Los Angeles a longo prazo e que só se mudou para lá devido às restrições impostas pelo divórcio e pela guarda dos seis filhos com Brad Pitt. Agora, com o acordo de divórcio finalizado em 2024, essas restrições estão diminuindo, finalmente dando a ela a oportunidade de vislumbrar um futuro em outro lugar.

O papel fundamental de seus filhos e do calendário familiar

O momento dessa mudança não é insignificante: Angelina Jolie já explicou diversas vezes que está esperando seus filhos mais novos, os gêmeos Vivienne Marcheline e Knox Leon, completarem 18 anos antes de deixar Los Angeles definitivamente. A maioridade deles, prevista para 12 de julho de 2026, marcará um ponto de virada simbólico para ela, após o qual se sentirá livre para reorganizar sua vida geograficamente.

Em diversas entrevistas , Angelina Jolie reiterou que permanece em Los Angeles principalmente para proporcionar estabilidade, segurança e privacidade à sua família durante um divórcio longo e amplamente divulgado. Ela também enfatizou que seus filhos não desejam ser o centro das atenções da mídia, o que reforça seu desejo de protegê-los da agitação de Hollywood. A partir de 2026, ela espera ter maior flexibilidade para morar e trabalhar onde ela e sua família se sintam mais confortáveis.

Por que a Europa atrai tanto Angelina Jolie?

A Europa parece ser um dos principais destinos considerados, tanto pelo seu ritmo de vida e cultura quanto pela exposição midiática considerada menos agressiva do que em Los Angeles. Rumores já sugerem que ela está interessada em cidades como Londres ou outras capitais europeias, onde poderia conciliar seus compromissos artísticos e humanitários com uma vida mais privada.

Ao mesmo tempo, Angelina Jolie também planeja dividir seu tempo entre Nova York, onde está desenvolvendo seu coletivo de moda e boutique, Atelier Jolie, e o Camboja, país ao qual tem um profundo vínculo. Essa mudança lhe proporcionaria um ambiente mais tranquilo, alicerçado em seus compromissos humanitários e culturais, e menos dominado pela indústria de Hollywood.

Camboja e uma vida mais internacional

O Camboja ocupa um lugar especial no coração de Angelina Jolie: ela adotou seu filho mais velho, Maddox, lá no início dos anos 2000 e possui uma casa no país há mais de 20 anos. Ela já explicou que considera o país um lugar que guarda "em seu coração" e onde se sente profundamente em casa, particularmente em relação à sua descoberta do budismo.

Uma relação que se tornou complicada com o seu país.

Angelina Jolie confidenciou recentemente que sua relação com os Estados Unidos mudou profundamente, a ponto de afirmar que não "reconhece" mais verdadeiramente seu país. Em um festival na Espanha , ela expressou sua preocupação com o clima político e social americano e com as tensões em torno das liberdades individuais e da expressão pessoal, que ela acredita estarem ameaçadas.

Ela enfatizou que sempre viveu uma vida internacional, com uma família e um círculo social muito cosmopolitas, e que sua visão de mundo é igualitária e unificada. Para ela, permanecer confinada a um único país não se alinha mais com seus valores ou com a vida que deseja levar, especialmente no que descreve como "tempos muito difíceis". Essas declarações lançam luz sobre seu plano de partir como uma escolha tanto pessoal quanto política, embora ela afirme querer escolher suas palavras com cuidado.

Resumindo, Angelina Jolie não está simplesmente mudando de casa: ela está preparando uma reformulação completa de sua vida, longe do centro nevrálgico que Los Angeles tem sido por anos. Ela encara 2026 como o início de um "novo capítulo", mais livre, mais discreta e mais alinhada com a mulher e mãe que deseja ser.