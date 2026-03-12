Quem é Teagan Croft, a atriz australiana cotada para interpretar "Rapunzel" nos cinemas?

Há várias semanas, o nome de Teagan Croft tem circulado em discussões sobre uma possível adaptação live-action do filme de animação "Enrolados". A atriz australiana estaria entre os talentos considerados para interpretar a heroína de cabelos longos. Embora nenhum anúncio oficial tenha confirmado a escalação, o interesse gerado por seu nome reacendeu a curiosidade sobre sua carreira.

Uma atriz que foi descoberta ainda muito jovem na televisão.

A atriz australiana Teagan Croft nasceu em abril de 2004 em Sydney. Ela começou sua carreira ainda jovem, atuando inicialmente em produções teatrais australianas. Ganhou maior reconhecimento em 2018 ao integrar o elenco da série da DC Comics "Titans". Nessa adaptação do universo dos quadrinhos, ela interpreta Rachel Roth, também conhecida como Ravena, uma adolescente com poderes sobrenaturais. Esse papel lhe proporcionou projeção internacional e consolidou sua reputação na indústria cinematográfica e televisiva.

Uma carreira que está se expandindo para o cinema e séries de televisão.

Após sua participação em "Titans", Teagan Croft continuou sua carreira em diversos projetos para televisão e cinema. Ela teve uma atuação notável no filme da Netflix "True Spirit" (2023), que conta a história da velejadora australiana Jessica Watson. Neste longa-metragem, ela interpreta a jovem atleta que se torna a pessoa mais jovem a velejar sozinha ao redor do mundo. Essa atuação ajudou a consolidar sua presença na indústria cinematográfica e a ampliar seu público.

Circulam rumores sobre uma adaptação de "Enrolados".

Há algum tempo, diversos veículos de comunicação e discussões online vêm levantando a possibilidade de uma adaptação live-action do filme de animação de 2010 "Enrolados". Nesse contexto, o nome de Teagan Croft é frequentemente mencionado por fãs e alguns observadores como uma atriz que poderia ser uma boa escolha para o papel. No entanto, nenhuma confirmação oficial foi anunciada sobre a escalação de uma possível adaptação ou a participação da atriz.

Uma jovem atriz seguida por uma nova geração de fãs.

Com seus papéis em séries populares e produções internacionais, Teagan Croft construiu gradualmente uma base de fãs significativa. Sua presença nas redes sociais e suas aparições em projetos voltados para um público mais jovem também contribuem para aumentar sua visibilidade. Embora os rumores em torno de "Enrolados" permaneçam sem confirmação, eles demonstram o crescente interesse em sua carreira.

Em resumo, Teagan Croft faz parte da nova geração de atrizes australianas que estão ganhando visibilidade em Hollywood. Descoberta na série "Titans" e depois no filme "True Spirit", ela vem construindo sua carreira no cinema e na televisão de forma consistente. Os rumores que a colocam entre as possíveis candidatas para interpretar uma personagem em "Enrolados" demonstram a crescente atenção que sua carreira vem recebendo, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito ainda.