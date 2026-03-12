"Ela é deslumbrante": Selena Gomez deslumbra com um visual radiante.

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

A maquiadora Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) compartilhou uma selfie dourada da cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana Selena Gomez no Instagram, capturando um brilho primaveril sob luz natural.

Uma "maquiagem iluminadora" em tons quentes e luminosos.

Nesta foto ensolarada, Selena Gomez exibe uma maquiagem impecável com efeito bronzeado: iluminador dourado esculpindo suas maçãs do rosto, sombra pêssego iridescente para um brilho saudável, olhos esfumados sutis com cílios alongados e lábios rosados, volumosos e brilhantes. Seus cabelos castanhos ondulados caem livremente, emoldurando um sorriso confiante, tudo isso complementado por um suéter preto texturizado que cria um contraste elegante.

Autenticidade e luz natural

Esta selfie, tirada em um ambiente interno com claraboia inundando o espaço com luz, realça a pele natural de Selena Gomez, dando a ela um aspecto radiante e vibrante, como se tivesse acordado ao sol. Jenni Nicole criou um look de beleza descomplicado, perfeito para o clima de verão.

Os fãs estão em êxtase: "Super ensolarado!"

Os comentários estão repletos de admiração: "Ela está sublime, esse brilho solar é incrível!" ou "Selena super ensolarada, você ilumina tudo!" , comentam os fãs, elogiando essa maquiagem que captura a essência alegre e radiante de Selena Gomez.

Em resumo, Selena Gomez, com styling de Jenni Nicole, personifica a beleza radiante nesta selfie luminosa que celebra a simplicidade e o brilho natural. Um look inspirador que prova que o "verdadeiro brilho" às vezes vem da luz natural e de uma maquiagem leve e radiante.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
