Ao se deparar com modelos consideradas "magras demais", Anne Hathaway teria expressado preocupação com os padrões da moda.

Durante as filmagens do aguardado "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway teria expressado preocupação com a representação de certos padrões de beleza na indústria da moda. Segundo sua colega de elenco, a atriz americana Meryl Streep, Hathaway queria evitar a presença de figuras consideradas "magras demais" no filme, enfatizando a importância de uma representação mais equilibrada. Essa posição reacende o debate sobre a evolução dos critérios estéticos na moda e no cinema.

Vigilância em relação às representações na moda

Em entrevista à Harper's Bazaar , Meryl Streep explicou que ficou surpresa com a magreza de algumas modelos que viu em desfiles de moda durante a preparação do filme: "Fiquei impressionada com o fato de as modelos não serem apenas bonitas e jovens — todas me pareceram jovens —, mas também alarmantemente magras." A atriz descreveu a experiência como uma impressão inesperada, observando que a questão da diversidade corporal já havia gerado discussões nos últimos anos.

Segundo ela, Anne Hathaway alertou rapidamente a equipe de produção sobre a questão da imagem corporal no filme, que foi considerada muito distante de uma representação realista ou responsável: “Eu pensei que tudo isso já tivesse sido resolvido há anos. A Annie também percebeu e correu para falar com os produtores, conseguindo a promessa de que as modelos no desfile de moda que estávamos preparando para o filme não seriam tão magras! Ela é uma garota maravilhosa.” Essa iniciativa faz parte de uma discussão mais ampla sobre a imagem corporal nas indústrias criativas.

Um filme muito aguardado pelo público.

Sequência direta do clássico cult de 2006, "O Diabo Veste Prada 2 " traz de volta personagens icônicos, incluindo Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, e Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway. O roteiro acompanha a evolução de suas carreiras quase vinte anos após os eventos do primeiro filme.

Uma mudança nas expectativas dentro do setor

A questão da representação corporal na moda e no cinema tem sido tema de debates frequentes há vários anos. Inúmeras iniciativas foram implementadas para incentivar uma maior diversidade de tipos físicos em campanhas publicitárias e nas passarelas. A posição de Anne Hathaway ilustra uma crescente conscientização sobre o impacto das imagens disseminadas ao público em geral, principalmente entre as gerações mais jovens.

Por meio dessa intervenção, conforme relatado por Meryl Streep, Anne Hathaway está contribuindo para reacender o debate sobre os padrões de beleza na indústria da moda. Com o lançamento de "O Diabo Veste Prada 2" nos cinemas, esse foco na representação dos corpos ilustra as expectativas em constante evolução tanto do público quanto dos profissionais em relação à imagem transmitida pelo cinema e pela moda.