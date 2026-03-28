Ao se deparar com modelos consideradas "magras demais", Anne Hathaway teria expressado preocupação com os padrões da moda.

Léa Michel
Extrait du film « The Devil wears Prada 2 »

Durante as filmagens do aguardado "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway teria expressado preocupação com a representação de certos padrões de beleza na indústria da moda. Segundo sua colega de elenco, a atriz americana Meryl Streep, Hathaway queria evitar a presença de figuras consideradas "magras demais" no filme, enfatizando a importância de uma representação mais equilibrada. Essa posição reacende o debate sobre a evolução dos critérios estéticos na moda e no cinema.

Vigilância em relação às representações na moda

Em entrevista à Harper's Bazaar , Meryl Streep explicou que ficou surpresa com a magreza de algumas modelos que viu em desfiles de moda durante a preparação do filme: "Fiquei impressionada com o fato de as modelos não serem apenas bonitas e jovens — todas me pareceram jovens —, mas também alarmantemente magras." A atriz descreveu a experiência como uma impressão inesperada, observando que a questão da diversidade corporal já havia gerado discussões nos últimos anos.

Segundo ela, Anne Hathaway alertou rapidamente a equipe de produção sobre a questão da imagem corporal no filme, que foi considerada muito distante de uma representação realista ou responsável: “Eu pensei que tudo isso já tivesse sido resolvido há anos. A Annie também percebeu e correu para falar com os produtores, conseguindo a promessa de que as modelos no desfile de moda que estávamos preparando para o filme não seriam tão magras! Ela é uma garota maravilhosa.” Essa iniciativa faz parte de uma discussão mais ampla sobre a imagem corporal nas indústrias criativas.

Um filme muito aguardado pelo público.

Sequência direta do clássico cult de 2006, "O Diabo Veste Prada 2 " traz de volta personagens icônicos, incluindo Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, e Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway. O roteiro acompanha a evolução de suas carreiras quase vinte anos após os eventos do primeiro filme.

Uma mudança nas expectativas dentro do setor

A questão da representação corporal na moda e no cinema tem sido tema de debates frequentes há vários anos. Inúmeras iniciativas foram implementadas para incentivar uma maior diversidade de tipos físicos em campanhas publicitárias e nas passarelas. A posição de Anne Hathaway ilustra uma crescente conscientização sobre o impacto das imagens disseminadas ao público em geral, principalmente entre as gerações mais jovens.

Por meio dessa intervenção, conforme relatado por Meryl Streep, Anne Hathaway está contribuindo para reacender o debate sobre os padrões de beleza na indústria da moda. Com o lançamento de "O Diabo Veste Prada 2" nos cinemas, esse foco na representação dos corpos ilustra as expectativas em constante evolução tanto do público quanto dos profissionais em relação à imagem transmitida pelo cinema e pela moda.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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