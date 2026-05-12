Justin Timberlake homenageia Jessica Biel no Dia das Mães com fotos raras da família.

Fabienne Ba.
@jessicabiel / Instagram

O cantor americano Justin Timberlake não costuma postar fotos de família. Ele abriu uma exceção no dia 10 de maio, Dia das Mães nos EUA, e a publicação, tão simples quanto tocante, chamou a atenção imediatamente.

"As maiores mulheres que conheço"

Com essas palavras, Justin Timberlake acompanhou sua publicação no Instagram: "As maiores mulheres que conheço. Feliz Dia das Mães." Uma homenagem simples e sincera, dirigida simultaneamente à sua esposa, a atriz, produtora e diretora americana Jessica Biel, e à sua mãe, Lynn — duas mulheres que ele reuniu em uma única publicação com três fotos inéditas.

O carrossel incluía uma foto de Justin Timberlake e Jessica Biel com seus dois filhos, Silas, de 11 anos, e Phineas, de 6 — uma foto de família raramente compartilhada publicamente. Uma selfie do casal completava a publicação, junto com uma foto de arquivo de Justin e sua mãe, Lynn, de 1997. Essa viagem nostálgica pela família, entre o presente e o passado, imediatamente cativou seus seguidores.

Lynn Timberlake responde nos comentários.

A mãe da cantora respondeu prontamente nos comentários: "Que fofo! Isso me faz sorrir! Ser sua mãe e a vovó Lynn do Si e do Phin é a maior alegria da minha vida! Amo vocês com todo o meu coração e alma, e sou muito abençoada por tê-los na minha vida!" Uma resposta tão carinhosa quanto a própria publicação — e que tornou tudo completamente irresistível.

Uma publicação que aborda rumores de crise conjugal.

Esta publicação surge num contexto específico. Rumores de tensão no casal circularam em abril de 2026, após a publicação de imagens da prisão de Justin Timberlake por dirigir embriagado em 2024. O portal Page Six noticiou que Jessica Biel lhe teria dado um ultimato, "já farta de ser humilhada publicamente" .

Um casal que celebra o outro regularmente

Justin Timberlake e Jessica Biel demonstram regularmente seu carinho um pelo outro nas redes sociais. Em fevereiro passado, para o aniversário de 45 anos do cantor, Jessica Biel escreveu: "Feliz aniversário de 45 anos para um verdadeiro original. Te amo, meu bem." Em entrevista ao Extra , ela também revelou que queria dar uma festa de verdade para ele: "Enchemos a casa de flores, as crianças fizeram cartões e jantamos com amigos. Foi perfeito." São momentos discretos, mas que revelam um forte vínculo, apesar da atenção da mídia.

Três fotos, algumas palavras e a resposta sincera de uma mãe nos comentários — Justin Timberlake celebrou o Dia das Mães à sua maneira: de forma simples, sincera e com imagens que raramente ficam privadas. A mensagem era clara, sem precisar de palavras.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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