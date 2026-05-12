Para comemorar seu aniversário, Sabrina Carpenter está revivendo a tendência do "cabelo bagunçado".

A cantora, compositora e atriz americana Sabrina Carpenter comemorou seu 27º aniversário em 11 de maio de 2026 compartilhando uma sequência de fotos no Instagram que viralizou imediatamente. Em frente a uma estante de livros antiga e uma lareira crepitante, ela posa com um vestido roxo de franjas, com seus cachos loiros despenteados emoldurando o rosto. Essa publicação retrô marca o grande retorno de uma tendência de beleza: o cabelo bagunçado.

O retorno dos loops "desfeitos"

Sabrina Carpenter geralmente exibe um penteado elegante, com sua franja característica e comprimento frequentemente estilizado. Nas fotos da sua festa de aniversário, ela optou por deixar o cabelo naturalmente cacheado, com um pouco de volume, quase como se tivesse acabado de acordar. Esse penteado não foi por acaso e faz parte de uma tendência mais ampla chamada "cabelo bagunçado", que pode ser traduzido como cabelo "desarrumado" ou "despenteado".

Surgida na década de 1980 e revisitada nos anos 2000, essa tendência de beleza está fazendo um retorno triunfal em 2026, impulsionada por uma nova geração que valoriza a naturalidade. Longe da chamada escova perfeita, o cabelo bagunçado celebra a textura autêntica dos fios, cachos soltos, ondas definidas e uma certa imperfeição proposital.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Como adotar um visual despojado?

Para quem quer recriar o penteado da Sabrina Carpenter, não precisa de um cabeleireiro profissional: o look de cabelo despenteado depende de um efeito naturalmente solto e relaxado. Basta seguir alguns passos simples para conseguir um resultado perfeito.

Opte por secar ao ar livre ou usar um difusor para respeitar a textura natural do cabelo.

Em seguida, aplique uma mousse modeladora leve ou um spray texturizador para adicionar volume e movimento.

Para finalizar, amasse delicadamente as pontas com os dedos em vez de usar um pente.

O objetivo é alcançar um penteado deliberadamente natural, com um efeito espontâneo perfeitamente elaborado.

Com seu look de aniversário, Sabrina Carpenter abraça completamente o retorno da beleza natural. A cantora confirma sua influência estilística ao reviver uma tendência que celebra texturas, materiais e autenticidade.