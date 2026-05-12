Para comemorar seu aniversário, Sabrina Carpenter está revivendo a tendência do "cabelo bagunçado".

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

A cantora, compositora e atriz americana Sabrina Carpenter comemorou seu 27º aniversário em 11 de maio de 2026 compartilhando uma sequência de fotos no Instagram que viralizou imediatamente. Em frente a uma estante de livros antiga e uma lareira crepitante, ela posa com um vestido roxo de franjas, com seus cachos loiros despenteados emoldurando o rosto. Essa publicação retrô marca o grande retorno de uma tendência de beleza: o cabelo bagunçado.

O retorno dos loops "desfeitos"

Sabrina Carpenter geralmente exibe um penteado elegante, com sua franja característica e comprimento frequentemente estilizado. Nas fotos da sua festa de aniversário, ela optou por deixar o cabelo naturalmente cacheado, com um pouco de volume, quase como se tivesse acabado de acordar. Esse penteado não foi por acaso e faz parte de uma tendência mais ampla chamada "cabelo bagunçado", que pode ser traduzido como cabelo "desarrumado" ou "despenteado".

Surgida na década de 1980 e revisitada nos anos 2000, essa tendência de beleza está fazendo um retorno triunfal em 2026, impulsionada por uma nova geração que valoriza a naturalidade. Longe da chamada escova perfeita, o cabelo bagunçado celebra a textura autêntica dos fios, cachos soltos, ondas definidas e uma certa imperfeição proposital.

Como adotar um visual despojado?

Para quem quer recriar o penteado da Sabrina Carpenter, não precisa de um cabeleireiro profissional: o look de cabelo despenteado depende de um efeito naturalmente solto e relaxado. Basta seguir alguns passos simples para conseguir um resultado perfeito.

  • Opte por secar ao ar livre ou usar um difusor para respeitar a textura natural do cabelo.
  • Em seguida, aplique uma mousse modeladora leve ou um spray texturizador para adicionar volume e movimento.
  • Para finalizar, amasse delicadamente as pontas com os dedos em vez de usar um pente.

O objetivo é alcançar um penteado deliberadamente natural, com um efeito espontâneo perfeitamente elaborado.

Com seu look de aniversário, Sabrina Carpenter abraça completamente o retorno da beleza natural. A cantora confirma sua influência estilística ao reviver uma tendência que celebra texturas, materiais e autenticidade.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Justin Timberlake homenageia Jessica Biel no Dia das Mães com fotos raras da família.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Justin Timberlake homenageia Jessica Biel no Dia das Mães com fotos raras da família.

O cantor americano Justin Timberlake não costuma postar fotos de família. Ele abriu uma exceção no dia 10...

Ostentando um visual típico dos anos 2000, Sydney Sweeney chama a atenção.

Se você está assistindo à nova temporada de "Euphoria", com certeza já reparou no visual que vem dando...

Aos 47 anos, Kate Hudson brilha no tapete vermelho com um vestido cor de açafrão.

Existem cores que anunciam a primavera melhor do que qualquer flor. A atriz e produtora americana Kate Hudson...

"Não combina nada com ela": o vestido brilhante de Halsey divide opiniões na internet.

No tapete vermelho, algumas aparições são universalmente aclamadas, enquanto outras geram debate. O look de Halsey no Gold...

"Uma beleza indiana": esta ex-Miss Mundo causa sensação em um vestido cor de marfim.

Quando Priyanka Chopra aparece em um tapete vermelho, espera-se um momento memorável de moda. E no Gold Gala...

"Deslumbrante": Aos 68 anos, Andie MacDowell exibe seu novo penteado sem filtros.

Seus cachos prateados se tornaram uma das marcas registradas de beleza mais reconhecidas de Hollywood. No entanto, Andie...