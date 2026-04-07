"Estou encantada por interpretar mulheres mais velhas": aos 62 anos, Lisa Kudrow opta por aceitar a sua idade sem Botox.

Conhecida mundialmente por seu papel como Phoebe Buffay na série de sucesso "Friends", Lisa Kudrow agora encara um novo capítulo de sua carreira com serenidade. Aos 62 anos, ela explica que optou por parar de usar Botox, preferindo aceitar o envelhecimento natural do seu rosto e se concentrar em papéis adequados à sua idade.

Uma atriz que exige papéis adequados à sua idade.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter , Lisa Kudrow falou sobre uma experiência recente que a levou a repensar o uso de procedimentos estéticos. Após experimentar Botox pela primeira vez aos 60 anos, Kudrow relatou ter sofrido efeitos colaterais que não atenderam às suas expectativas. Ela explicou que as alterações causaram irritação: "Acho que contribuiu para a irritação nos meus olhos e para essa marca estranha na minha testa, então provavelmente vou parar com isso agora." Diante desse resultado decepcionante, a atriz decidiu não continuar com esse tipo de tratamento.

Além do aspecto estético, Lisa Kudrow enfatiza seu entusiasmo em interpretar personagens mais velhas na tela. "Estou emocionada em interpretar mulheres mais velhas", explica ela, destacando a importância da representação da diversidade etária na indústria cinematográfica e televisiva. Essa postura faz parte de uma evolução mais ampla dentro do setor, onde a questão da visibilidade para mulheres com mais de 50 anos está recebendo cada vez mais atenção. Um número crescente de atrizes exige papéis que reflitam a pluralidade de trajetórias e experiências de vida, bem distantes dos padrões tradicionalmente favorecidos por Hollywood.

Lisa Kudrow também destaca que sua relação com a aparência evoluiu ao longo do tempo. Ela afirma que está gradualmente aceitando a ideia de parecer uma mulher mais velha, embora continue a exercer sua arte com os mesmos padrões artísticos.

Uma evolução dos padrões de beleza

A declaração de Lisa Kudrow surge num momento em que os padrões de beleza estão a evoluir gradualmente para uma representação mais inclusiva de diferentes idades. Muitas figuras públicas estão agora a incentivar uma abordagem mais matizada ao envelhecimento, enfatizando a autoaceitação em vez da busca sistemática por transformações cosméticas.

Sem condenar as escolhas individuais em relação à medicina estética, Lisa Kudrow enfatiza seu desejo de "priorizar uma imagem fiel à aparência atual de cada um". Essa posição se alinha a um movimento mais amplo que valoriza a autenticidade e a diversidade de trajetórias de vida.

Lisa Kudrow reafirma, assim, seu desejo de interpretar personagens condizentes com sua idade e experiência. Ao optar por não usar Botox, ela destaca uma visão pessoal do envelhecimento, baseada na aceitação e na continuidade de sua trajetória artística. Essa abordagem contribui para ampliar a representação feminina nas telas e incentivar um debate mais aberto sobre a evolução dos padrões de beleza.