"Não tem curvas suficientes": Atriz enfrenta críticas por sua aparência

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

A atriz americana Emily Rudd, que interpreta Nami na adaptação live-action de "One Piece" da Netflix, enfrenta críticas recorrentes sobre sua aparência, considerada como não tendo "curvas suficientes" para o papel.

Crítica à sua "forma insuficiente"

Desde o anúncio do elenco em 2023, alguns fãs criticaram Emily Rudd por não ter as "curvas exageradas" de Nami do anime/mangá. Nami, com sua figura, é um arquétipo da pin-up, e alguns lamentaram que Emily Rudd não se encaixasse nessa imagem. Essas críticas persistiram mesmo após a primeira temporada (2023) e antes da segunda, com comentários como: "Ela tem seios muito pequenos para ser a Nami".

Defensores que contra-atacam

Felizmente, a maioria defende Emily Rudd. Muitos apontam que os corpos femininos em animes são desproporcionais e irreais: "Jamais encontraríamos uma atriz com essas medidas sem efeitos especiais absurdos", argumenta um fã no Reddit . O próprio autor do mundialmente famoso mangá "One Piece", Eiichiro Oda, endossou a escolha por sua "bela alma" em vez de sua aparência. Outros internautas insistem: "A aparência física não importa, ela interpreta Nami perfeitamente — inteligente, forte, travessa."

Apesar das críticas sobre sua "figura", Emily Rudd brilha como Nami com seu carisma e talento, e os fãs mais exigentes elogiam uma adaptação fiel onde a atuação tem prioridade sobre fantasias 2D irreais.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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