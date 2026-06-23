"É ousado para a idade dela": aos 76 anos, Vera Wang está causando impacto com um look que está dando o que falar.

A estilista sino-americana Vera Wang não tem a menor intenção de se conformar às convenções. Recentemente, ela causou sensação no gala do Fragrance Foundation Awards, em Nova York. Sua aparição dividiu imediatamente os internautas, gerando tanto admiração quanto comentários sobre sua idade.

Um look da Vera Wang

Para a ocasião, a estilista usou — como era de se esperar — uma peça de sua própria marca. Seu look consistia em um top cropped preto combinado com uma saia de cintura baixa com recortes na altura da cintura, complementado por longas luvas de ópera em tom azul pastel. Fiel ao seu estilo, Vera Wang finalizou o conjunto com seus icônicos óculos de sol oversized, um acessório que se tornou sua marca registrada e que ela usa como uma verdadeira ferramenta de expressão pessoal.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Vera Wang (@verawang)

Reações mistas

Essa aparição gerou reações diversas. Nos comentários, alguns internautas consideraram o look "ousado para a idade dela", enquanto muitos outros elogiaram "sua audácia e liberdade". Vários até a compararam a Audrey Hepburn, exaltando "sua elegância atemporal".

Este debate revela a visão ainda persistente sobre como as mulheres devem se vestir à medida que envelhecem. Lembremos: os corpos e a aparência das mulheres — assim como os de qualquer outra pessoa — não devem ser alvo de julgamento. Todos são livres para se vestir como quiserem, independentemente da idade, tipo físico ou aparência.

Um ícone que desafia as convenções relacionadas à idade.

Diante desse tipo de reação, Vera Wang sempre manteve uma posição clara: para ela, idade é apenas um número. A estilista já declarou que espera, por meio de suas aparições, "ajudar as mulheres a se sentirem mais confortáveis e confiantes". Para ela, existem "muitas definições do que uma mulher pode ser".

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Vera Wang (@verawang)

Um designer que está mais do que nunca em destaque.

Essa aparição faz parte de uma sequência de sucesso para Vera Wang. Nos últimos meses, ela marcou presença em diversos eventos de gala em Nova York, desde o Met Gala até várias outras ocasiões importantes. A cada aparição, ela confirma seu status excepcional no mundo da moda, onde prioriza a autoexpressão em vez de expectativas relacionadas à idade.

Ao desafiar mais uma vez as convenções, Vera Wang prova que não se importa com expectativas relacionadas à idade. Concordando ou não com suas escolhas, a estilista sino-americana nos lembra, com elegância, que estilo não tem prazo de validade.