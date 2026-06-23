"Essa não é uma roupa para ir de barco": Kim Kardashian surpreende com um look de couro.

A personalidade da mídia e empresária americana Kim Kardashian apareceu recentemente a bordo de um iate vestindo um look Gucci todo em couro preto, uma escolha de moda que imediatamente incendiou as redes sociais.

Um look todo em couro preto da Gucci, da cabeça aos pés.

Kim Kardashian apareceu em sua conta do Instagram vestindo um conjunto de couro preto da Gucci. A grife italiana, da qual ela é uma das embaixadoras mais visíveis há várias temporadas, forneceu a ela uma jaqueta com zíper frontal e calças combinando. O elemento mais marcante do look é a jaqueta, cujo zíper frontal não fecha completamente. Kim Kardashian optou por deixá-lo parcialmente aberto, criando um efeito decotado. Esse look todo preto se tornou uma forte assinatura estilística.

Os acessórios completam o conjunto.

Para completar o visual, Kim Kardashian optou por acessórios cuidadosamente escolhidos. Um par de óculos de sol grandes protegia seus olhos, acentuando o ar misterioso do look. Ao seu lado, uma bolsa a tiracolo finalizava o conjunto, mantendo a paleta monocromática. Essa combinação de elementos pretos cria um visual monocromático onde cada peça complementa as outras em uma lógica de unidade visual.

Um iate como cenário de verão.

Kim Kardashian foi vista a bordo de um iate de luxo, aproveitando uma noite com convidados. Diversas fotos mostram Kim em uma conversa animada, capturando momentos descontraídos em um ambiente exclusivo. O contraste entre a informalidade esperada de uma noite no mar e a estrutura de seu look de couro cria um efeito surpreendente que gerou reações online. Alguns comentaram que "esse tipo de look geralmente não é associado a um dia na água".

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Uma publicação que gerou uma enxurrada de comentários.

Nos comentários das fotos, os fãs a encheram de elogios. "Essa é exatamente a Kim que precisávamos", escreveu um, em um comentário que ecoou entre muitos observadores de moda. Outros elogiaram o corte impecável: "Amei esse look em você", "Tão linda!" , escreveram vários seguidores. Uma infinidade de emojis, incluindo corações pretos e chamas, acompanhou os comentários, refletindo a admiração generalizada por essa produção.

Com seu conjunto Gucci de couro preto da cabeça aos pés, jaqueta parcialmente aberta e acessórios combinando, Kim Kardashian fez uma aparição impecável. Ela demonstrou mais uma vez sua capacidade de transformar uma simples festa em um iate em um momento fashion memorável, brincando com os códigos esperados da moda de verão.