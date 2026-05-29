Com um vestido azul claro, esta cantora americana ilumina o tapete vermelho.

A cantora e atriz americana Coco Jones brilhou no tapete vermelho na noite de abertura do American Black Film Festival de 2026, no New World Center, em Miami Beach. A intérprete de "ICU" estava presente para apoiar o lançamento de "Strung", filme do qual é protagonista. Para a ocasião, ela optou por um vestido azul claro e acessórios discretos, criando um visual romântico.

Um vestido azul claro

O look de Coco Jones foi baseado em um vestido azul-claro com uma silhueta ajustada, porém fluida, desenhado por Geyanna Youness. O vestido se destaca pelas fitas franzidas horizontalmente e pequenos laços que adicionam ritmo ao design geral, culminando em uma barra na altura dos joelhos. Uma silhueta suave, perfeitamente em sintonia com o estilo de Coco Jones.

Sandálias delicadas de prata

Para os pés, Coco Jones optou por sandálias minimalistas prateadas de salto alto. O modelo apresenta uma tira fina na frente, bico fino moderno e uma tira no tornozelo presa por uma fivela prateada. Confeccionadas em couro metalizado, essas sandálias têm um salto agulha de aproximadamente dez centímetros, que alonga as pernas.

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Presença assídua no tapete vermelho

Coco Jones tem uma predileção especial por sandálias de tiras quando sai. Recentemente, ela usou um par de cetim marrom no Met Gala de 2026, assim como um par rosa da Flor de Maria Elva no Billboard Women in Music Awards de 2026. Essas escolhas confirmam sua preferência por calçados discretos e estruturados.

"Strung", no centro da noite

Essa aparição coincidiu com o lançamento de "Strung", um thriller psicológico dirigido por Malcolm D. Lee e produzido por Tyler Perry e Jason Blum. O filme acompanha uma violinista talentosa contratada como professora de música para a filha de uma família influente, porém enigmática, antes que segredos perturbadores venham à tona. Coco Jones estrela ao lado da cantora americana Chloe Bailey e do ator britânico Lucien Laviscount. Apresentado como o filme de abertura do festival, estará disponível no Peacock a partir de 26 de junho.

Ao combinar um vestido azul-claro com sandálias prateadas elegantes, Coco Jones criou um look equilibrado, onde os tons suaves complementaram os acessórios discretos. Fiel ao seu estilo, ela confirmou sua desenvoltura no tapete vermelho, enquanto concilia a carreira musical e projetos cinematográficos.