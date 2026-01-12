Search here...

Com as sobrancelhas descoloridas, Jenna Ortega surpreende com um visual gótico.

Léa Michel
@jennaortega/Instagram

Jenna Ortega mais uma vez chamou a atenção no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2026. A atriz, mais conhecida por seu papel na série "Wednesday", causou impacto com um vestido preto no estilo banda marcial, adornado com detalhes vazados e franjas de miçangas. O que realmente atraiu os olhares, no entanto, foram suas sobrancelhas descoloridas, que acentuaram ainda mais seu visual gótico.

Um visual que combina elegância e ousadia.

Para a 81ª edição do Globo de Ouro, Jenna Ortega optou por uma silhueta ousada: um vestido preto estruturado, evocando tanto o glamour clássico de Hollywood quanto o espírito rebelde de sua personagem icônica na série "Wednesday". Os detalhes recortados do corpete, combinados com as franjas brilhantes que caíam sobre seus ombros, deram ao look uma dimensão teatral e vanguardista.

Essa escolha estilística, de uma grande casa de moda, encaixa-se perfeitamente na tendência gótica chique que a atriz vem adotando desde sua estreia em "Wednesday". As sobrancelhas descoloridas, um detalhe minimalista, porém marcante, reforçaram a intensidade fria do seu olhar e conferiram ao visual um ar quase sobrenatural.

Um artista que interpreta personagens até mesmo no tapete vermelho.

Indicada novamente este ano na categoria de "Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical" por "Wednesday", Jenna Ortega demonstra que sua influência vai muito além da televisão. Em uma entrevista recente à ELLE, ela confidenciou que vê a moda como uma extensão de sua carreira de atriz: cada aparição pública se torna uma performance para ela, uma oportunidade de explorar novas facetas de sua personagem.

Com um penteado minimalista, sobrancelhas descoloridas e um vestido preto que era ao mesmo tempo gótico e glamoroso, Jenna Ortega fez uma declaração única no Globo de Ouro de 2026. Ao desafiar os códigos do glamour tradicional, ela confirma seu status como um ícone fashion em ascensão – uma artista que transforma cada tapete vermelho em um verdadeiro ato de criação.

Amal Clooney causa sensação no Globo de Ouro com um deslumbrante vestido vermelho.

