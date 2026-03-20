Aos 43 anos, esta atriz indiana causou sensação com um vestido prateado.

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

A atriz, cantora, produtora, escritora e modelo indiana Priyanka Chopra Jonas causou sensação recentemente na festa pós-Oscar da Vanity Fair de 2026 com um deslumbrante vestido prateado, combinado com sandálias minimalistas.

Um vestido metálico que capta a luz.

Para a festa pós-premiação no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, Priyanka Chopra Jonas trocou seu vestido branco de cerimônia por uma criação prateada clara com acabamento metálico. O vestido assimétrico apresentava um design de um ombro só, com a parte superior alta sobre o quadril de um lado e uma saia longa e fluida do outro, criando um jogo de linhas. O acabamento em pele no mesmo tom adicionou um toque de glamour hollywoodiano a esta peça já deslumbrante.

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Sandálias minimalistas

Nos pés, Priyanka Chopra Jonas usava sandálias, um modelo icônico com tiras finas de cetim e um salto agulha vertiginoso. Em um tom quente de marrom, essas sandálias de bico fino combinavam perfeitamente com os detalhes de pele do vestido. A combinação do vestido prateado com as sandálias criou um visual sofisticado e discreto, que manteve Priyanka — e não os acessórios — como o centro das atenções.

Um casal super estiloso com Nick Jonas

Ao lado dela, seu marido, o cantor, compositor e ator americano Nick Jonas, optou por um terno bege de abotoamento duplo que realçava o brilho metálico do vestido da esposa, uma escolha diferente do smoking preto mais clássico que usou na cerimônia. De mãos dadas no tapete vermelho, o casal foi um dos mais comentados da noite, recebendo inúmeros elogios e fotos nas redes sociais pela perfeita combinação de looks.

Após deslumbrar com um vestido de penas no palco do Oscar, este vestido prateado confirmou seu status como um ícone da moda capaz de transitar do "drama da alta costura" ao minimalismo chique num piscar de olhos. Priyanka Chopra Jonas está radiante!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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