Sem maquiagem, Jessica Alba revela sua rotina para uma pele radiante.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Sem maquiagem, a atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba revela sua rotina para uma pele luminosa, imortalizada em uma "selfie sem maquiagem" antes da festa da Vanity Fair após o Oscar de 2026.

Uma selfie incrivelmente natural

Em 19 de março de 2026, Jessica Alba compartilhou uma selfie sem maquiagem, exibindo sua pele radiante. Postada por sua parceira de beleza da noite, a foto mostra Jessica logo após um tratamento facial Signature Healing Growth Factor Lift. O objetivo: uma pele luminosa e com aparência natural.

A rotina decodificada

O protocolo começa com um limpador hidratante, seguido por uma bruma probiótica para reequilibrar o microbioma da pele. Em seguida, são aplicados vários séruns: Multi Peptides & Growth Factor para firmar, Copper Triplepide para reparar, seguido por um creme firmador para a área dos olhos e um bálsamo labial reparador. O resultado? Pele radiante, digna de tapete vermelho.

Seu ritual de "preparação" em vídeo

Jessica Alba também publicou um vídeo de sua preparação , onde aplica sérum, corretivo para os olhos e luz LED, antes de uma maquiagem esfumada em tons de marrom, bochechas bronzeadas e lábios rosados com brilho. Com uma xícara de matcha na mão, seus cabelos castanhos estão penteados em um volume incrível, enquanto suas unhas longas exibem uma elegante francesinha. Um momento emocionante mostra seu parceiro, o ator americano de ascendência colombiana e mexicana, Danny Ramirez, a abraçando.

Um look final em Valentino preto brilhante.

Para a festa pós-Oscar, Jessica Alba vestiu um vestido preto com lantejoulas e penas, um colar Chopard, uma clutch Ahikoza By Bram e scarpins de bico fino. Esse contraste entre o rústico e o luxuoso ilustrou perfeitamente sua filosofia: uma base saudável potencializa qualquer maquiagem.

Resumindo, Jessica Alba prova que, aos 44 anos, uma pele radiante pode ser conquistada com uma rotina livre de maquiagem desnecessária. Ela revelou os segredos para uma "pele de estrela", acessíveis e cientificamente comprovados.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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