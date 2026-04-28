Mudança "inesperada" da atriz Sofía Vergara: seu novo visual deixa os fãs perplexos.

A atriz e modelo colombiana-americana Sofía Vergara compartilhou recentemente um carrossel de fotos de domingo no Instagram que surpreendeu muitos fãs. A publicação demonstra que um ícone de estilo pode combinar elegância e conforto com perfeição.

Um visual completamente em desacordo com seu estilo característico.

Em 26 de abril de 2026, Sofía Vergara compartilhou uma sequência de fotos no Instagram com a legenda simples "Domingo divertido 🍣🍱". A imagem mostra a atriz em pé ao lado de um lago de carpas, vestindo jeans e tênis brancos de cadarço — um visual bem diferente do seu estilo habitual. A publicação também incluía uma selfie, uma foto com seu amigo de longa data, Alejandro Asen, e um close do jantar de sushi que eles estavam jantando.

Para entender por que essa publicação foi tão surpreendente, basta dar uma olhada no restante do seu feed. Sofía Vergara é conhecida por seus vestidos, seus corsets com design intrincado e seus saltos altos em todas as ocasiões — seja no set do America's Got Talent, no tapete vermelho ou em um simples passeio com amigos. Ela chegou a dizer à Vogue: "Meus vestidos são como obras de arte de dentro para fora. A chave da minha silhueta é a alfaiataria. Gasto mais dinheiro ajustando roupas do que comprando-as." Tênis brancos e jeans, portanto, representam uma mudança significativa em seu estilo.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Os fãs reagiram com uma mistura de surpresa e entusiasmo.

A publicação gerou reações rapidamente. Enquanto alguns fãs ficaram surpresos com essa mudança de tom, muitos elogiaram esse momento de descontração. Ver uma atriz tão associada à elegância curtir um domingo de tênis e sushi é revigorante — e fundamentalmente humano.

Calça jeans, tênis brancos e um lago de carpas: às vezes, as fotos mais simples são as que melhor revelam uma personalidade. Sofía Vergara não abandonou os saltos altos, mas prova que também sabe como deixar o estilo de lado quando o domingo pede.