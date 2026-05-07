"Ela não mudou": Aos 45 anos, Jessica Alba causa reações com uma nova selfie.

Algumas fotos falam por si. É o caso da publicada por Jessica Alba, que certamente deu o que falar entre seus seguidores. Em uma simples selfie compartilhada no topo de um carrossel do Instagram, a atriz e empresária americana aparece particularmente radiante, gerando rapidamente inúmeras reações.

Uma selfie que está derretendo corações online

Na foto, não há efeitos nem encenação. Jessica Alba simplesmente aparece olhando para o celular, com seus longos cabelos ondulados caindo sobre os ombros, vestindo um suéter preto básico e exibindo um sorriso natural. Sua maquiagem é discreta, seus olhos brilhantes e sem adornos. É justamente essa simplicidade que cativou muitos internautas. Nos comentários, mensagens como "Ela não mudou nada" e "Maravilhosa" são comuns, elogiando sua aparência natural e a simplicidade dessa selfie compartilhada no Instagram.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessica Alba (@jessicaalba)

Um mês marcado pela gentileza.

Na legenda de sua publicação no carrossel, Jessica Alba escreveu algumas palavras: "Um mês repleto de amor, autocuidado e ótima companhia". Esse estado de espírito reflete perfeitamente a atmosfera de suas postagens recentes, que têm sido mais íntimas, mais serenas e mais pessoais. E é preciso dizer que abril de 2026 foi um mês "especial" para ela. No dia 28 de abril, ela comemorou seu 45º aniversário, cercada por seus entes queridos.

Uma nova era, mais pacífica.

Nos últimos meses, Jessica Alba parece ter encontrado um equilíbrio que lhe funciona. Mãe de três filhos — Honor, Haven e Hayes — ela agora divide a vida com o ator Danny Ramirez. Paralelamente à sua carreira no cinema, que continua a desenvolver com diversos projetos, ela ainda administra a "The Honest Company", a empresa de produtos naturais que cofundou em 2011. E, claramente, este novo capítulo lhe cai muito bem. Em suas fotos recentes, Jessica Alba aparenta serenidade.

Com esta selfie, Jessica Alba nos lembra mais uma vez por que inspira admiração há mais de 20 anos. Sem retoques ou filtros, ela aparece simplesmente autêntica, radiante e natural. As inúmeras reações à sua publicação também demonstram que essa autenticidade continua sendo um dos aspectos mais apreciados de sua imagem pública.