"Um visual andrógino": o estilo desta modelo francesa divide opiniões.

Léa Michel
@lolibahiaa / Instagram

A modelo e atriz francesa Loli Bahia fez uma aparição marcante no Met Gala de 2026 com um look todo preto. Ela usava calças plissadas de corte reto e um blazer de ombros largos, ambos assinados por Anthony Vaccarello. Uma escolha simples, porém ousada, que combinou perfeitamente com o tema da noite: "A Moda é Arte".

Um estilo forte que mescla elementos masculinos e femininos.

Com essa silhueta inspirada na alfaiataria masculina, Loli Bahia optou mais uma vez por um estilo minimalista e altamente estruturado. O blazer, usado quase rente à pele, reforçou o efeito gráfico geral. Há vários anos, alguns internautas comentam que ela possui um "ar andrógino", uma observação frequentemente associada às suas feições, ao seu corte de cabelo e também às suas escolhas de moda.

Um visual que divide opiniões.

As opiniões se dividiram nas redes sociais. Alguns elogiaram a silhueta "forte, moderna e muito elegante", acreditando que Loli Bahia "personifica perfeitamente o espírito de Saint Laurent". Outros, no entanto, mostraram-se menos entusiasmados com o look, considerando-o "muito rígido" ou "muito discreto" para um evento como o Met Gala. Esse contraste de opiniões rapidamente alimentou as discussões.

Em última análise, o corpo e a aparência das mulheres nunca deveriam ser assunto de debate público. Loli Bahia simplesmente quis se vestir daquela forma para o Met Gala, e esse é um direito dela. Ela não está buscando validação ou aprovação de estranhos na internet. Ao compartilhar seu look em sua conta do Instagram, ela está, acima de tudo, registrando a lembrança de uma noite memorável, fiel ao seu estilo e personalidade.

Por fim, com seu terno preto, a modelo francesa Loli Bahia provou que um look pode causar impacto sem necessariamente depender do "espetacular".

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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