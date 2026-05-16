Aos 15 anos, Brooke Shields denunciou ter sido confrontada com uma pergunta "inapropriada" durante uma entrevista.

Durante uma participação recente no podcast " Dinner's on Me ", de Jesse Tyler Ferguson, a atriz e modelo americana Brooke Shields relembrou uma entrevista que a marcou profundamente. Aos 15 anos, já uma jovem atriz e modelo famosa, ela foi entrevistada pela jornalista americana Barbara Walters. Quatro décadas depois, Shields descreveu a conversa como "insana" e a principal pergunta que lhe foi feita como "inapropriada". Este depoimento contribui para um debate mais amplo sobre como as mulheres jovens têm sido historicamente entrevistadas pela mídia.

Uma pergunta que nunca deveria ter sido feita.

Brooke Shields agora tem a perspectiva necessária para nomear o que vivenciou na adolescência. No podcast, ela relembra: "Foi uma loucura Barbara Walters me pedir minhas medidas" quando eu tinha apenas 15 anos . "Mas, bem... o que era aquilo?", acrescenta. Uma pergunta que, colocada em contexto, ilustra tristemente como a indústria da mídia dos anos 1980 tratava as jovens mulheres em ascensão: através da lente de seus corpos, antes mesmo de seu trabalho.

Brooke Shields, no entanto, atenua sua declaração com certa generosidade: "Essas mulheres trabalhavam em uma época em que as mulheres não tinham poder, e em um mundo dominado por homens, elas nem sequer pensavam em mim." Essa análise perspicaz serve como um lembrete de quanto as pioneiras do jornalismo televisivo tiveram que lidar com normas profundamente sexistas para ter sucesso em sua profissão.

Esta declaração faz parte de um debate mais amplo.

O depoimento de Brooke Shields não surgiu do nada. Desde a morte da jornalista, apresentadora de televisão e produtora americana Barbara Walters em 2022, aos 93 anos, várias de suas entrevistas foram alvo de reexame crítico. No documentário "Tell Me Everything", lançado no ano passado, vários colaboradores próximos da jornalista reconheceram que algumas de suas abordagens "não envelheceram bem", nas palavras da jornalista Cynthia McFadden.

Um dos exemplos mais frequentemente citados continua sendo a entrevista com a empresária americana Monica Lewinsky, a quem Barbara Walters perguntou se ela não se sentia responsável por ter feito "algo ruim para o país" durante seu caso com Bill Clinton. Essa abordagem é hoje considerada particularmente cruel para uma jovem já devastada pelo escândalo. O caso "Broke Shields" segue o mesmo padrão: o de uma época em que as próprias jornalistas participavam, às vezes sem saber, de um sistema que reduzia seus convidados a seus corpos ou à sua "responsabilidade".

O peso da validação, mesmo no topo.

Além da lembrança específica dessa entrevista, Brooke Shields oferece uma reflexão mais ampla sobre a busca por reconhecimento entre mulheres em evidência pública. Durante suas participações no programa The View, apresentado por Barbara Walters durante anos, a atriz relata ter sentido que a própria jornalista buscava algum tipo de validação de suas colegas. "De repente, minha presença passou a ter mais valor no contexto do The View do que ela jamais tivera antes", explica.

E, para continuar, de forma mais ampla: "O ciclo de mulheres que precisam de validação de outras figuras públicas nunca termina, não importa quem você seja." Uma observação que ressoa particularmente em um momento em que mulheres com mais de 50 anos estão se manifestando e se tornando um tema central na mídia — uma luta que a própria Brooke Shields vem liderando há vários anos, notadamente por meio de seu livro "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old" e sua marca de produtos para cabelo "Commence".

Por meio desse depoimento, Brooke Shields não está atacando um indivíduo, mas sim lançando luz sobre um sistema. Ao revisitar essa pergunta "inapropriada" feita há 45 anos, ela nos lembra como a representação das mulheres jovens pela mídia tem sido marcada por códigos problemáticos.