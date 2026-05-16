Esta jaqueta usada por Margot Robbie confirma o retorno do estilo "Indie Sleaze".

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

A atriz e produtora australiana Margot Robbie sempre foi associada a peças básicas de qualidade no mundo da moda. Nos últimos meses, algo parece ter mudado em seu guarda-roupa – e sua aparição mais recente em Londres foi a confirmação mais clara disso.

A jaqueta de oficial com detalhes dourados - a peça central do visual.

Foi na estreia londrina da peça "1536" que Margot Robbie revelou oficialmente sua mudança de estilo. Ela apareceu com um conjunto Alexander McQueen, abraçando com confiança os códigos do Indie Sleaze – aquela estética "rebelde" dos anos 2010 que está fazendo um retorno triunfal em 2026.

A peça central do look era uma jaqueta curta e estruturada de oficial, diretamente inspirada nos uniformes napoleônicos. Seus imponentes detalhes dourados no peito e nos punhos conferiam-lhe um caráter imediatamente reconhecível — uma mistura de herança militar e ousadia fashion. Por baixo da jaqueta, uma blusa preta ajustada e a calça bumster — a icônica calça de cintura baixa de Alexander McQueen que revela sutilmente a parte inferior das costas.

O que é Indie Sleaze?

O termo "Indie Sleaze" refere-se a uma estética que surgiu nas décadas de 2000 e 2010, impulsionada pela cena musical independente e pela vida noturna do Brooklyn e de Shoreditch: franjas, jeans desbotados, couro desgastado, sobreposições de texturas e um visual "de ressaca" sem parecer que você se esforçou. Com um forte retorno no Instagram e nas passarelas desde 2024, essa estética agora se materializa em peças específicas — das quais a jaqueta militar se tornou um dos ícones mais reconhecíveis.

A jaqueta de oficial, uma peça fundamental para 2026.

A jaqueta militar reúne todos os elementos da tendência Indie Sleaze: um visual "rebelde" e aquela nonchalance ultrafashion que definiu os anos 2010. Fazendo um retorno triunfal no Instagram e nas passarelas, ela se consolida como a peça essencial da estação – reinterpretada para se adequar ao estilo de cada um. Em preto ou azul-marinho com jeans desbotados e botas de couro, em vermelho vibrante como a cantora e compositora Dua Lipa usou recentemente com shorts jeans simples, ou como Margot Robbie em uma versão sob medida com um toque especial – a peça se adapta a tudo e a todos.

Botões dourados, calças bufantes e uma jaqueta de oficial Alexander McQueen — Margot Robbie não apenas adotou uma tendência, ela a personificou. Este ano, 2026, o estilo indie de gosto duvidoso não precisa mais se desculpar por existir.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Tiffany Haddish exibe sua barriga sarada em um look colorido.
Article suivant
Com um visual minimalista, esta modelo americana opta por uma silhueta preta sofisticada.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Em um vestido romântico em tons pastel, Sabrina Carpenter atrai todos os olhares.

A cantora e compositora americana Sabrina Carpenter fez uma aparição marcante no desfile da coleção Cruise 2027 da...

"A mãe mais linda": a modelo Elsa Hosk exibe sua barriga de grávida em um conjunto de cetim.

No Instagram, a modelo sueca Elsa Hosk compartilhou uma série de fotos que encantaram seus seguidores imediatamente. Vestida...

Aos 48 anos, Sandra Hüller surgiu com um vestido teatral que cativou o público em Cannes.

A atriz alemã Sandra Hüller desfilou no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23...

Aos 30 anos, Dua Lipa exibe sua silhueta em um conjunto de renda preta.

No Instagram, Dua Lipa compartilhou uma série de fotos que imediatamente incendiaram seus seguidores. A cantora e compositora...

Com um visual minimalista, esta modelo americana opta por uma silhueta preta sofisticada.

Kaia Gerber chamou a atenção recentemente no evento Disney Upfront 2026, realizado no Jacob K. Javits Convention Center,...

Tiffany Haddish exibe sua barriga sarada em um look colorido.

A atriz, comediante, roteirista e produtora americana de origem eritréia, Tiffany Haddish, fez sua estreia na edição de...