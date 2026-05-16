Esta jaqueta usada por Margot Robbie confirma o retorno do estilo "Indie Sleaze".

A atriz e produtora australiana Margot Robbie sempre foi associada a peças básicas de qualidade no mundo da moda. Nos últimos meses, algo parece ter mudado em seu guarda-roupa – e sua aparição mais recente em Londres foi a confirmação mais clara disso.
A jaqueta de oficial com detalhes dourados - a peça central do visual.
Foi na estreia londrina da peça "1536" que Margot Robbie revelou oficialmente sua mudança de estilo. Ela apareceu com um conjunto Alexander McQueen, abraçando com confiança os códigos do Indie Sleaze – aquela estética "rebelde" dos anos 2010 que está fazendo um retorno triunfal em 2026.
A peça central do look era uma jaqueta curta e estruturada de oficial, diretamente inspirada nos uniformes napoleônicos. Seus imponentes detalhes dourados no peito e nos punhos conferiam-lhe um caráter imediatamente reconhecível — uma mistura de herança militar e ousadia fashion. Por baixo da jaqueta, uma blusa preta ajustada e a calça bumster — a icônica calça de cintura baixa de Alexander McQueen que revela sutilmente a parte inferior das costas.
O que é Indie Sleaze?
O termo "Indie Sleaze" refere-se a uma estética que surgiu nas décadas de 2000 e 2010, impulsionada pela cena musical independente e pela vida noturna do Brooklyn e de Shoreditch: franjas, jeans desbotados, couro desgastado, sobreposições de texturas e um visual "de ressaca" sem parecer que você se esforçou. Com um forte retorno no Instagram e nas passarelas desde 2024, essa estética agora se materializa em peças específicas — das quais a jaqueta militar se tornou um dos ícones mais reconhecíveis.
A jaqueta de oficial, uma peça fundamental para 2026.
A jaqueta militar reúne todos os elementos da tendência Indie Sleaze: um visual "rebelde" e aquela nonchalance ultrafashion que definiu os anos 2010. Fazendo um retorno triunfal no Instagram e nas passarelas, ela se consolida como a peça essencial da estação – reinterpretada para se adequar ao estilo de cada um. Em preto ou azul-marinho com jeans desbotados e botas de couro, em vermelho vibrante como a cantora e compositora Dua Lipa usou recentemente com shorts jeans simples, ou como Margot Robbie em uma versão sob medida com um toque especial – a peça se adapta a tudo e a todos.
Botões dourados, calças bufantes e uma jaqueta de oficial Alexander McQueen — Margot Robbie não apenas adotou uma tendência, ela a personificou. Este ano, 2026, o estilo indie de gosto duvidoso não precisa mais se desculpar por existir.