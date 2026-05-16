Aos 30 anos, Dua Lipa exibe sua silhueta em um conjunto de renda preta.

No Instagram, Dua Lipa compartilhou uma série de fotos que imediatamente incendiaram seus seguidores. A cantora e compositora britânica, vista recentemente em turnê mundial, posa com um conjunto todo preto de renda, complementado por acessórios. Uma produção cuidadosamente elaborada que confirma, mais uma vez, sua crescente influência estilística.

Um look totalmente em renda preta.

Para este novo look, Dua Lipa optou por um conjunto todo preto de renda, composto por várias peças coordenadas. Um casaco de mangas compridas, também de renda, completa o visual. O conjunto explora a elegância discreta do preto e a riqueza do padrão da renda, particularmente refinado em seus detalhes. Uma peça marcante, que contrasta com a estética mais recatada de suas aparições anteriores. Quanto aos sapatos, a cantora escolheu botas pretas de cano alto com efeito de renda, que adicionam um toque quase rock 'n' roll ao look.

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Joias e acessórios: o detalhe que faz toda a diferença.

Além da roupa principal, os acessórios são o que realmente se destacam. Dua Lipa completou o look com uma bolsa transversal preta e marrom, adicionando um toque de calor ao conjunto. Quanto às joias, ela não economizou: uma gargantilha prateada, uma pulseira de diamantes, vários anéis empilhados… Uma verdadeira vitrine de peças delicadas que se complementam perfeitamente.

Um detalhe divertido: sua manicure de bolinhas adiciona um toque lúdico ao resto do look. É uma referência às tendências retrô que estão voltando com tudo nesta temporada, lembrando-nos que Dua Lipa cultiva um gosto por referências vintage revisitadas desde sua estreia. É justamente essa mistura de ousadia e alusões culturais que a torna um dos ícones de moda mais seguidos de sua geração.

Um look de beleza meticulosamente elaborado

A maquiagem e o cabelo de Dua Lipa estavam igualmente deslumbrantes. Ela exibiu seus cabelos negros como azeviche em um penteado impecável, perfeitamente coordenado com a estética totalmente preta do look. Para a maquiagem, ela optou por um visual "soft glam" moderno: cílios definidos, bochechas com um blush intenso e um batom bordô que deu o toque de cor essencial.

Esta paleta de cores representa perfeitamente a estética outono/inverno, apesar de ser primavera. Os lábios em tom borgonha, em particular, voltaram com tudo aos tutoriais de beleza e às passarelas há vários meses. A publicação está repleta de comentários de admiradores. "RAINHA", "Magnífica", "Icônica" : os fãs estão encantados, muitos elogiando tanto a harmonia do look quanto a elegância da cantora.

Com este look todo preto, Dua Lipa confirma seu status como ícone de moda e beleza de sua geração. Entre rendas intrincadas, joias prateadas e um batom bordô, ela continua a afirmar suas escolhas de moda com uma confiança inabalável — uma confiança que inspira seus fãs no mundo todo.