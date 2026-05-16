Com um visual minimalista, esta modelo americana opta por uma silhueta preta sofisticada.

Kaia Gerber chamou a atenção recentemente no evento Disney Upfront 2026, realizado no Jacob K. Javits Convention Center, em Nova York. Enquanto muitas celebridades optaram por looks elaborados, a modelo e atriz americana escolheu uma abordagem minimalista com um conjunto preto de duas peças. Uma lição de minimalismo elegantemente orquestrada, perfeitamente alinhada com a estética de "luxo discreto".

Um visual completo, repleto de contrastes.

À primeira vista, o look de Kaia Gerber pode parecer simples: uma blusa justa combinada com uma saia midi de cintura alta, tudo em um tom profundo de preto. No entanto, um olhar atento reconhece imediatamente o trabalho artesanal meticuloso. Da coleção Outono/Inverno 2026 da Jacquemus, a peça explora uma interação sutil entre o veludo rico e a seda acetinada. Um contraste de texturas discreto, porém surpreendentemente refinado, que dinamiza a silhueta a cada movimento.

O look de Kaia Gerber era uma réplica perfeita do look número 43 do desfile da Jacquemus apresentado no início deste ano. A única diferença em relação à versão da passarela: Kaia Gerber dispensou o grande chapéu cônico que acompanhava o look durante o desfile, preferindo deixar seus longos cabelos ondulados soltos sobre os ombros. Para os pés, ela optou por um par de peep-toes pretos da Amina Muaddi, marca que se tornou presença constante nos guarda-roupas das celebridades nas últimas temporadas. Sem joias, sem bolsa à mostra, sem enfeites desnecessários: tudo na precisão da escolha.

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Uma aparição que destoou dos demais convidados.

O visual elegante de Kaia Gerber se destacou em um evento onde a maioria dos convidados optou por roupas mais elaboradas. Ao lado da atriz americana Lindsay Lohan, do ator e modelo canadense Paul Anthony Kelly, da atriz americana Chase Infiniti e da cantora, compositora e atriz americana Mandy Moore, o estilo discreto de Kaia Gerber causou uma impressão marcante.

Ela optou por capturar a atenção através da maestria. Uma escolha deliberada, coerente com a imagem que Kaia Gerber cultivou desde sua estreia. Conhecida por seu senso de estilo, herdado de sua mãe, a supermodelo americana Cindy Crawford, Kaia Gerber sempre privilegiou silhuetas limpas, cortes precisos e cores discretas. Essa assinatura estilística a tornou uma das figuras mais importantes de sua geração no tapete vermelho e nas passarelas.

Minimalismo preto, a principal tendência da estação.

Além do visual em si, essa escolha de moda faz parte de uma tendência mais ampla: o ressurgimento do preto minimalista, impulsionado pelo movimento do "luxo discreto". Bem distante do "brilho excessivo" e da logomania, essa tendência defende uma elegância discreta que se revela apenas ao olhar mais atento. O preto, com sua sobriedade inerente, torna-se a tela ideal para essa abordagem: permite que o foco permaneça inteiramente na qualidade do corte e no acabamento dos materiais.

Essa estética também é atraente por sua versatilidade. Um terno preto bem cortado pode ser usado de dia ou de noite, no outono ou na primavera, e transcende as estações sem nunca parecer antiquado. É essa qualidade atemporal que Kaia Gerber claramente abraçou ao escolher este terno Jacquemus, cuja modernidade reside justamente em sua capacidade de permanecer relevante além da estação.

Com seu conjunto preto Jacquemus de contrastes sutis, Kaia Gerber fez uma das aparições mais marcantes no Disney Upfront 2026. Uma demonstração brilhante de que o minimalismo continua sendo uma das armas mais poderosas da moda para quem sabe dominá-lo.