Aos 60 anos, Brooke Shields surpreende com um visual boêmio.

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

A atriz e modelo americana Brooke Shields deslumbrou a primeira fila da Chloé em seu primeiro desfile da Semana de Moda de Paris do ano. O ícone de "Pretty Baby" se transformou na personificação da "garota Chloé", com uma transição estilosa para o estilo urbano boêmio que causou sensação.

Estilo boêmio chique

Para o desfile de prêt-à-porter Outono/Inverno 2026/2027, Brooke Shields usou uma das capas soltas e fluidas características da marca, combinada com uma saia plissada com laço. Essa dupla boêmia-moderna contrastou fortemente com seu estilo clássico atemporal, mesclando texturas leves e volumes arejados típicos da grife.

No coração da primeira fila das estrelas

Sentada na primeira fila ao lado de Olivia Rodrigo e Oprah Winfrey, Brooke Shields irradiava confiança. Aos 60 anos, ela personifica a mulher "contemporânea": de espírito livre, sofisticada, exibindo volume e textura com elegância natural.

Uma virada ousada e elegante.

Bem diferente dos vestidos retos que costuma usar, este look boémio representa uma renovação ousada. Capa oversized, saia estruturada, cabelo ondulado: Brooke Shields prova que, em qualquer idade, é possível reinventar o guarda-roupa com elegância, fiel ao ADN descomplicado da Chloé.

Com sua capa boêmia da Chloé, Brooke Shields fez uma aparição parisiense magistral. Aos 60 anos, ela redefiniu o conceito da chamada "garota Chloé" para a idade madura, lembrando-nos que o verdadeiro estilo nasce da confiança – e de uma ajudinha da costura!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
A cantora Rosalía faz uma declaração inesperada sobre o tipo de homem que procura.

