Este piloto de Fórmula 1 compartilha fotos de seu casamento e emociona os fãs.

O astro da Ferrari, Charles Leclerc, revelou detalhes dos bastidores de seu casamento civil "secreto" com Alexandra Saint-Mleux, emocionando milhões de fãs com a simplicidade e elegância desse dia íntimo. As imagens compartilhadas no Instagram mostram um casal radiante e um amor genuíno.

Uma comovente cerimônia civil em Mônaco

Em 28 de fevereiro de 2026, Charles e Alexandra disseram "sim" em uma cerimônia civil discreta. Ele usava um terno creme ajustado com uma gravata cinza, e ela um longo vestido de renda marfim com brilhantes motivos de borboletas. Charles legendou a foto: "Um dia que jamais esqueceremos. A primeira parte já passou, a segunda será no ano que vem com todos os nossos entes queridos."

Partida lendária em uma Ferrari clássica

Os recém-casados partiram em alta velocidade num Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 (avaliado em 9 milhões de libras), ele ao volante e ela com o buquê branco. Esta foto viral, com Mônaco e o mar como pano de fundo, encantou os fãs: "Parece cena de filme", "Momento mágico". O cachorro deles, Leo, de mini-smoking, posou com eles no carro – a estrela inesperada do dia.

Alexandra compartilha sua alegria no Instagram

Alexandra Saint Mleux publicou um retrato em uma varanda com vista para o mar: "Sonho. Mal posso esperar para me casar com você novamente no ano que vem." Sua biografia no Instagram agora diz "Alexandra Leclerc 🦋", selando este novo capítulo.

Fãs em lágrimas diante de tanta beleza.

As reações transbordam emoção: "É tão lindo", "Maravilhoso, vocês merecem toda a felicidade". Muitos elogiam a discrição do casal, em contraste com a ostentação habitual dos pilotos de F1.

Do pedido à dupla comemoração

Após um pedido de casamento romântico em novembro de 2025, esta cerimônia civil marca a "parte 1". Uma grande celebração familiar está planejada para 2027. Juntos há dois anos, eles são o casal mais admirado da Fórmula 1.

Com estas imagens de um casamento civil elegante e intimista, Charles Leclerc e Alexandra Saint-Mleux transformaram um momento privado em um momento universal. Sua lendária Ferrari, Leo de smoking e suas declarações sinceras são verdadeiramente emocionantes: este é o verdadeiro Grande Prêmio do amor.

