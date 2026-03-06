A cantora Rosalía faz uma declaração inesperada sobre o tipo de homem que procura.

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Durante uma entrevista para o Spotify em Buenos Aires, a cantora, compositora, musicista, produtora e atriz espanhola Rosalía revelou uma informação bombástica sobre seus critérios românticos: "Meu tipo de homem? Ele tem que ser gay." Essa resposta surpreendeu muitos, reacendendo especulações sobre sua fluidez sexual.

Fluidez assertiva, sem rótulos.

Durante o A/Presenta do Spotify , a escritora argentina Mariana Enríquez perguntou a Rosalía: "Qual a qualidade que você mais gosta nos homens?". Rosalía respondeu imediatamente: "Que ele seja gay". As duas caíram na gargalhada, e Mariana Enríquez acrescentou: "Bom, somos duas!".

Rosalía explica: “É engraçado que separemos as duas coisas, porque a primeira coisa que atrai alguém é uma qualidade que essa pessoa possui”. Para as mulheres, ela valoriza o humor. Em 2024, em entrevista à revista ELLE, Rosalía esclareceu: “Penso em liberdade. É isso que me guia”, rejeitando quaisquer categorias rígidas.

Passado com Hunter Schafer e rumores

Rosalía namorou brevemente a atriz, diretora, roteirista e modelo americana Hunter Schafer ("Euphoria") em 2019. Hunter confirmou em 2024 que eles tiveram uma "amizade linda e duradoura". A cantora, que já colaborou com a cantora, compositora e atriz americana Billie Eilish e com o rapper Bad Bunny, entrará para o elenco da terceira temporada da série "Euphoria".

Uma declaração que está gerando muita repercussão.

Essa franqueza reflete a evolução das normas: celebrar a amizade profunda, o humor e a liberdade que transcende o gênero. Rosalía provavelmente personifica uma geração fluida onde o amor não é definido por categorias.

Em última análise, Rosalía é ao mesmo tempo perturbadora e libertadora. Este relato íntimo de relacionamentos celebra a fluidez do amor sem tabus, lembrando-nos que a atração transcende rótulos. Uma superestrela que vive livremente — e isso é inspirador!

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
