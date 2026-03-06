"Me sinto uma sortuda": Esta top model compartilha seu dia a dia como mãe.

Há muito associada às passarelas e campanhas internacionais, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen agora fala de uma felicidade mais íntima. Em uma entrevista recente, ela detalha como a maternidade está redefinindo suas prioridades e seu dia a dia.

"Sinto-me uma pessoa de sorte por ser mãe."

Em entrevista à ELLE americana, Gisele Bündchen compartilha uma reflexão pessoal sobre a maternidade. Ela explica que a maternidade se tornou sua principal fonte de realização. "Crianças são simplesmente maravilhosas. Me sinto sortuda por ser mãe. Acredito que seja minha vocação", confessa. Ela enfatiza a alegria que encontra em gestos simples: um sorriso, um momento compartilhado em casa, uma conversa do dia a dia. Ela descreve uma felicidade enraizada no presente, bem distante do frenesi midiático que por muito tempo definiu sua carreira.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Um terceiro filho, um novo equilíbrio

Em fevereiro de 2025, Gisele Bündchen tornou-se mãe pela terceira vez. Ela optou por manter o parto em segredo por algumas semanas antes de compartilhar a primeira foto em suas redes sociais em maio. Em entrevista à ELLE americana, ela explica como essa nova maternidade mudou sua vida: sua rotina, suas prioridades e até mesmo sua percepção do tempo. Ela já é mãe de Benjamin e Vivian, frutos de seu casamento com Tom Brady. Seu terceiro filho é de seu relacionamento com Joaquim Valente. Ela fala sobre a riqueza dessa nova dinâmica familiar, marcada por aprendizado e adaptação.

"Tornar-me mãe novamente mudou tudo."

Em sua mensagem de Ano Novo, ela resumiu o ano passado como um período de profunda transformação: "Tornar-me mãe novamente virou tudo de cabeça para baixo: meu tempo, minhas prioridades, meu coração." Ela esclarece na entrevista que essa evolução não se limita a questões práticas, mas atinge uma dimensão mais íntima: uma percepção diferente do que realmente importa. Ela também explica que aprecia particularmente poder ficar em casa e saborear cada momento, um privilégio do qual diz estar plenamente consciente.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Uma vida mais discreta, porém comprometida.

Gisele Bündchen não esconde o fato de que sua carreira de modelo ficou em segundo plano. Sua última grande aparição nas passarelas foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Desde então, ela tem se dedicado a compromissos pessoais, principalmente nas áreas social e ambiental.

Ela é membro do conselho da Lotus House, um abrigo em Miami que apoia mulheres e crianças vulneráveis. Ela explicou que se tornar mãe a motivou a se envolver mais com mulheres e crianças, considerando isso uma responsabilidade que lhe é particularmente cara.

Uma felicidade reivindicada

Em sua entrevista à ELLE americana, Gisele Bündchen não fala de nostalgia pelas passarelas nem de arrependimento. Pelo contrário, descreve um período de gratidão e equilíbrio. "É tão fácil me fazer feliz; basta que sorriam para mim e eu penso: 'Ah, isso é perfeito'", afirma. Com essas revelações, ela apresenta a imagem de uma mulher que aceita uma mudança de ritmo e reivindica uma nova definição de "sucesso": um sucesso medido pela qualidade do tempo que passa com os filhos.

De supermodelo internacional a mãe dedicada, Gisele Bündchen parece estar escrevendo um capítulo mais íntimo – que ela descreve como o mais importante de sua vida.