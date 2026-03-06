A elegância desta modelo britânica cativa em Paris.

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley tem encantado o Instagram diretamente da capital francesa. Seu carrossel de fotos, com a legenda simples "Um lindo dia em Paris", exibe um visual minimalista que agradou seus seguidores.

Look completo com gola alta e couro

Em diversas fotos tiradas em frente a uma porta haussmanniana, Rosie Huntington-Whiteley veste um suéter preto de gola alta de mangas compridas, usado por dentro de uma saia lápis que abraça suas curvas como uma segunda pele. Um cinto fino acentua sua cintura, enquanto um relógio discreto e uma carteira preta estruturada completam este look parisiense por excelência.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Rosie HW (@rosiehw)

Óculos escuros e o icônico cabelo loiro ondulado.

Seus cabelos loiros ondulados caem livremente, emoldurando um rosto escondido atrás de óculos de sol pretos grandes. Esse "mistério", combinado com a perfeição da alfaiataria, cria um efeito magnético: elegância descomplicada e puro charme.

Paris como cenário perfeito

As várias fotos, tiradas do mesmo ponto em frente a esta porta elegante com seus detalhes em ferro dourado, capturam Rosie Huntington-Whiteley de diferentes ângulos: perfil, vista de três quartos e olhando diretamente para a câmera. A luz natural realça a textura do couro e o contraste entre o preto e o bege. A legenda simples: "Um lindo dia em Paris" — que recebeu milhares de curtidas.

Rosie, a personificação do chique britânico-parisiense.

A modelo e atriz britânica, ex-Angel da Victoria's Secret, arrasa nesse minimalismo chique. Um suéter ajustado, uma saia lápis de couro, óculos de sol grandes: uma fórmula infalível que une Londres e Paris. Os fãs deliram: "Perfeita", "Pura elegância", "Rosie, rainha de Paris".

Com sua blusa de gola alta preta e saia de couro bege em frente a uma porta haussmanniana, Rosie Huntington-Whiteley captura a essência do chique parisiense. Este carrossel do Instagram, "Um Lindo Dia em Paris", é uma aula magistral de elegância minimalista: simples, escultural, irresistível.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Este piloto de Fórmula 1 compartilha fotos de seu casamento e emociona os fãs.
A cantora Rosalía faz uma declaração inesperada sobre o tipo de homem que procura.

