Com cachos ao estilo discoteca, Jessica Alba surpreende com um vestido inspirado nos anos 70.

Jessica Alba retorna triunfalmente à estética retrô com uma série de fotos no Instagram que revisitam os anos 70. Bem diferente de seu estilo californiano habitual, a atriz de "Trigger Warning" surpreende com cachos disco e um vestido com estampa de zebra.

Na primeira foto, Jessica exibe uma cabeleira volumosa e encaracolada, com a risca ao meio, que lembra os ícones da discoteca dos anos 70. Combinado com brincos de argola dourados XXL e maquiagem em tons de malva, esse penteado contrasta com suas ondas suaves habituais e define o tom festivo para o carrossel.

Vestido frente única com estampa de zebra: o destaque do desfile

A estrela do look? Um vestido longo de alças cruzadas no pescoço com estampa de zebra, decote em formato de gota no busto e caimento fluido. Essa peça retrô valoriza a silhueta e evoca as divas do passado. Uma escolha fashion que remete ao revival da era disco.

"Um pouco de programação normal", escreveu ela na legenda, com um toque de malícia. Deixando de lado o minimalismo dominante dos anos 90, Jessica Alba abraça com convicção o revival dos anos 70. Cachos disco, estampa animal, brincos de argola gigantes: ela prova que é possível misturar décadas com elegância.

Retornando de Milão com sua filha Haven

Recém-chegada de uma viagem relâmpago de 48 horas a Milão com sua filha Haven, de 14 anos, Jessica Alba mistura memórias de viagem e mensagens positivas neste vídeo. Com uma margarita na mão, poses divertidas com os filhos e citações inspiradoras, tudo exala a alegria de viver pós-semana de moda.

Com seus cachos disco e um vestido tomara que caia com estampa de zebra, Jessica Alba faz um retorno triunfal aos anos 70 que eletriza o Instagram. Longe das ondas discretas, ela reinventa seu estilo com elegância: uma sequência de fotos que dá vontade de desenterrar os vinis e as plataformas de streaming!

