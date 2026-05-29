No tapete vermelho, Camila Mendes irradia beleza em um vestido esvoaçante.

A atriz e produtora americana Camila Mendes causou uma ótima impressão na estreia londrina do filme "Masters of the Universe". Conhecida por seu papel na série de televisão americana "Riverdale", ela optou por um visual minimalista e discreto. Sua aparência foi elogiada online por seu "refinamento e simplicidade".

Um vestido branco e leve

A peça central do look de Camila Mendes é um vestido etéreo de seda branca. O modelo apresenta um decote profundo e costas abertas, um detalhe de amarração na cintura e no decote, e uma saia fluida com uma fenda frontal. O efeito geral é de fluidez e simplicidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por camila mendes (@camimendes)

Acessórios elegantes e tratamentos de beleza

Para completar o look, Camila Mendes optou por sandálias de salto da marca Femme LA e um colar de pérolas "sunset" da Retrofête. Na maquiagem, o artista Alex Babsky focou em sobrancelhas definidas, olhos realçados e um batom rosa suave. Um detalhe notável: lentes de contato azuis, uma referência a Teela, personagem que interpreta no filme "Masters of the Universe". Seu cabelo, um bob ondulado com risca lateral, foi estilizado pelo cabeleireiro Christian Wood, com a produção final a cargo da stylist Molly Dickson.

Essa aparição faz parte da promoção de "Masters of the Universe", a adaptação cinematográfica da série animada de mesmo nome, que estreia nos cinemas em 5 de junho. Com essa escolha de moda, Camila Mendes confirma seu gosto pela elegância discreta, onde a leveza dos tecidos e os acessórios perfeitos têm prioridade sobre um efeito "chamativo".