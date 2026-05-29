"Ser muito magra não é saudável": Sharon Stone transmite uma mensagem que nos faz refletir.

A atriz e produtora de cinema americana Sharon Stone rejeita os ditames da magreza e da "eterna juventude". Em uma entrevista franca, ela compartilha suas opiniões sobre o corpo e a idade — com uma franqueza que gerou debates nas redes sociais.

Sharon Stone rejeita a pressão para ser magra.

Após uma aparição marcante no Festival de Cannes, Sharon Stone se abriu nas páginas da revista Vogue com uma franqueza rara. De sua casa em Beverly Hills, a inesquecível Catherine Tramell de "Instinto Selvagem" reflete sobre como cuida do corpo e da mente. Longe de oferecer "soluções milagrosas para emagrecer", ela compartilha uma filosofia de vida construída ao longo dos anos. E é justamente ao abordar a pressão para ser magra que a mensagem de Sharon Stone ressoa com tanta força.

Embora os tratamentos para perda de peso estejam ganhando popularidade em Hollywood, ela não mede palavras. "Desculpe, mas estar abaixo do peso não é bom, não é saudável", afirma categoricamente. Ela, que diz ter crescido em uma indústria onde nunca lhe disseram que ela estava "bem do jeito que era", agora defende figuras felizes e vibrantes: as de uma mulher realizada que aproveita a vida e compartilha com prazer uma boa refeição. Uma mensagem que vai contra as pressões predominantes.

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Uma abordagem que une corpo e mente.

Reduzir o estilo de vida de alguém puramente ao bem-estar físico seria perder completamente o ponto principal. Para Sharon Stone, corpo e mente são inseparáveis. A atriz lê textos budistas, medita em movimento e combina ioga, exercícios de respiração e coreografia de acordo com seu humor. Essa abordagem holística, onde o bem-estar mental é tão importante quanto o condicionamento físico, ilustra um conceito de autocuidado que vai muito além da mera aparência. É uma visão que prioriza o equilíbrio interior em detrimento do desempenho estético.

Sua perspectiva sobre rugas e cirurgia.

A busca pela "eterna juventude" também não a atrai. Em vez de procedimentos estéticos intermináveis, Sharon Stone incentiva cada mulher a se engajar em uma genuína autorreflexão. "Por que estou em guerra comigo mesma? É algo que posso corrigir cirurgicamente ou algo que preciso examinar intimamente?", resume ela. Essa abordagem reformula a relação com a idade como uma questão de autoaceitação, bem distante da pressão pela perfeição tão prevalente na indústria cinematográfica.

Uma sobrevivente que nunca parou de criar.

Em 2001, aos 43 anos, um AVC grave a afastou dos sets de filmagem por anos — em uma indústria que raramente perdoa ausências, especialmente para mulheres. Sharon Stone, no entanto, nunca parou de criar, dividindo seu tempo entre cinema, escrita e pintura, disciplina pela qual vem recebendo aclamação da crítica. Sua força motriz permanece inabalável: trabalhar, custe o que custar. E quando ela se lembra daquela fotografia agora icônica, com o braço erguido no tapete vermelho de Cannes alguns meses após o AVC, apenas uma palavra lhe vem à mente com emoção: sobrevivente.

Sharon Stone oferece, assim, uma verdadeira filosofia de autoaceitação, um contraponto aos ditames da magreza e da "eterna juventude". Ao defender "corpos plenos e vibrantes", ao unir o físico e o mental, ela nos lembra que cuidar de nós mesmos não significa travar uma guerra contra nós mesmos. Uma mensagem preciosa, transmitida por uma mulher que se define, antes de tudo, como uma sobrevivente.