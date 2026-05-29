Com um look "gótico" todo preto, Karol G causou sensação no tapete vermelho.

Anaëlle G.
@karolg / Instagram

Na edição de 2026 do American Music Awards (AMAs), a cantora colombiana de trap latino e reggaeton Karol G optou por uma estética sombria. Ela incendiou o tapete vermelho com um look composto por um conjunto preto de duas peças.

Uma silhueta escura para o American Music Awards.

Em Las Vegas, Karol G chegou à 52ª edição do American Music Awards com um look decididamente escuro. Seu conjunto era composto por um top e uma saia balonê preta combinando. O top, com mangas rasgadas, foi usado sobre um sutiã triangular, deixando sua barriga à mostra. Para complementar o visual, Karol G optou por brincos longos turquesa.

No quesito beleza, o cabeleireiro Cesar Deleon Ramirez criou cachos com efeito de água salgada que caíam livremente sobre seus ombros. Sua maquiagem encontrou um equilíbrio entre suavidade e intensidade: um blush rosa-claro aplicado nas maçãs do rosto e no centro dos lábios, contrastando com uma sombra esfumada. Uma combinação habilidosa de contrastes, que complementou perfeitamente o restante do seu look.

Um prêmio prestigioso e uma atuação notável.

A noite de Karol G não terminou no tapete vermelho. Mais tarde, ela foi homenageada com o Prêmio Internacional de Excelência Artística, entregue por John Legend — um dos pontos altos de sua carreira. Para a ocasião, ela trocou de roupa e vestiu um top tomara que caia de um ombro só, bordado com miçangas, e uma minissaia assimétrica de tule, complementada por sapatos de salto transparentes com os dedos à mostra.

Foi com esse figurino que ela também apresentou seu sucesso de 2025, "Ivonny Bonita", no palco. Apresentada pela rapper americana Queen Latifah, a cerimônia na MGM Grand Garden Arena reuniu outros artistas como a girl band americana Katseye, o cantor e músico de rock britânico Billy Idol e o cantor e guitarrista country australiano Keith Urban.

Entre transparência, desconstrução e toques góticos, Karol G reafirmou sua audácia estilística. Premiada e aclamada, ela transformou a noite do AMAs em uma verdadeira consagração, tanto no tapete vermelho quanto no palco.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
"Uma naturalidade cativante": aos 50 anos, Ali Larter irradia beleza sem maquiagem.
O look usado pela atriz Megan Stalter está dividindo opiniões na internet.

